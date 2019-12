SM Caen - Anthony Weber : "On court après le temps"

Caen, France

Anthony Weber a suivi le déplacement du SM Caen à Rodez dans sa belle-famille du côté de Reims. Et pour le défenseur caennais, la soirée a été difficile.

" C'est encore pire que quand on joue les matchs. J'ai toujours éprouvé cette sensation-là. C'est une horreur. Toute la journée je me sentais stressé. je regardais ma montre pour voir quand est-ce qu'on arrivait sur 20h. Et quand on est devant la télé, on a un regard différent à celui qu'on a sur le terrain.

Forcément on voit plus de choses. Ce n'est pas la même chose.

On n'a pas fait notre plus grand match de la saison, loin de là. Malgré ça je pense qu'on aurait dû même ramener un point après l'égalisation, ce qui n'aurait pas été si mal."

Le défenseur du SM Caen rate rarement un match. IL n'a manqué que neuf rencontres lors de ses quatre dernières saisons et demi en Ligue 2 dont deux cette année.

Ce sont plus les choix d'entraîneurs et les suspensions qui l'ont éloigné des terrains que les gros pépins physiques.

Solide, Anthony Weber ménage cependant son dos en raison de sa taille (1m90). Ce sont d'ailleurs ses lombaires qui l'ont privé du match de Coupe à Chartres (1-0) lors de l'échauffement.

"Je fais attention surtout sur les étirements. Pour les grands gabarits comme moi, c'est le plus important de bien s'étirer, de bien faire attention en se levant le matin au réveil en ne faisant pas de gestes brusques pour éviter de se bloquer le dos comme ça a pu déjà m'arriver, des petits exercices tranquilles d'étirements, d'assouplissement pour être prêt pour l'entraînement du matin."

Confiant sur le potentiel de l'équipe en début de saison, Anthony Weber a vu le SM Caen tarder à boucler son recrutement et les blessures ont également perturbé l'intégration de certains joueurs. Le puzzle a tardé à se mettre en place pour que le club normand exprime pleinement son potentiel.

Forcément on court après le temps. Après, les autres devant ne nous attendent pas. Les Lorient, les Lens, enchaînent les matchs et les victoires.

"C'est un peu ça. On a eu un changement d'entraîneur aussi. Il y a eu énormément de joueurs qui sont arrivés, énormément qui sont partis. Tout ça, même si ce sont des choses qu'on doit maîtriser et qu'on doit faire attention, et bien ce n'est pas toujours évident.

J'ai été suspendu au dernier match, on aura trois suspendus contre Clermont (Anthony Gonçalvés, Jessy Pi et Jessy Deminguet). Il faut composer avec ça. Ce sont les aléas d'une saison aussi. Ça permet à tout le monde d'être concerné également.

On se retrouve à dix-neuf points des premières places mais quand même à neuf points de la cinquième.

Il nous reste pas mal de choses à faire. Au quotidien, je trouve qu'on bosse beaucoup et même très très bien.

Après, cela ne se ressent peut-être pas sur les résultats. On aurait mérité sur des matchs de prendre des points en plus mais en tout cas l'état d'esprit est là avec l'arrivée du coach Dupraz.

Il faut encore qu'on monte en puissance pour pouvoir espérer jouer quelques choses en cette fin de saison."

Pour la première fois depuis l'arrivée de Pascal Dupraz sur le banc caennais, le SM Caen va affronter juste avant la trêve et la fin de la phase aller une équipe du Top 5 de la Ligue 2 : Clermont.

C'est (Clermont) une équipe de possession, qui aime énormément avoir le ballon. Si on a la fâcheuse tendance à leur rendre trop facilement, on va passer notre temps à courir après

"J'ai des anciens collègues qui jouent là-bas. C'est une équipe de possession, qui aime énormément avoir le ballon. Si on a la fâcheuse tendance à leur rendre trop facilement, on va passer notre temps à courir après. Il va falloir être bon techniquement. A nous d'aller les chercher et d'éviter de leur laisser la possession du ballon."

Les Malherbistes voudront terminer l'année sur une note positive et redémarrer une série d'invincibilité qui s'est stoppée à Rodez. A domicile, elle court toujours (trois nuls et deux victoires)

il faudra faire une deuxième partie de saison d'enfer pour espérer avoir une chance de jouer quelque chose en fin de saison.

"C'est important de partir en vacances l'esprit léger. On a envie de faire un beau cadeau à nos supporters.

On espère faire un gros match, prendre les trois points, bien profiter des fêtes, bien se reposer parce qu'on sait que si on veut espérer quelques chose il faudra faire une deuxième partie de saison d'enfer pour espérer avoir une chance de jouer quelque chose en fin de saison."