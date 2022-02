Ligue 2 - Le SM Caen veut poursuivre sa phase ascendante à Pau

Les feux ne sont pas encore pleinement passés au vert mais Stéphane Moulin aime à penser que son équipe n'est pas loin d'être en mesure d'enchaîner et de répéter de bonnes copies avec les points à la clé . "On a quand même le sentiment d'être sur une phase ascendante mais il faut être vigilant, souligne l'entraîneur caennais. L'infirmerie est quasiment vide à deux exceptions près et sa formation reste sur un probant match à domicile face à Nîmes (4-0).

"Pour moi, l'horizon s'est un peu dégagé, explique le coach du SM Caen , parce que je sais. Je sais ce que l'on est capable de faire et de reproduire. Il fut un temps où je ne savais pas ce que l'on était capable de faire. Match après match, on a réussi à améliorer et à affiner sur des postes et aujourd'hui je suis en capacité à faire des choix."

Une progression constante depuis le déplacement à Auxerre (2-2)

Le déplacement en Bourgogne correspond au changement de système à trois défenseurs centraux. Depuis, les footballeurs caennais ont inscrit douze pts et quinze buts en huit journées. Une moyenne de points (1,5 par match) qui n'est pas loin de celle d'un prétendant à la montée et qui laisser espérer - sans s'enflammer - retrouver un classement plus confortable.

"Ce n'est pas parce qu'on a gagné quatre à zéro que tout est beau et que tout est réglé réfrène non sans raison Stéphane Moulin mais on doit avoir aussi l'ambition de remonter au classement. La première chose, c'est de s'éloigner de cette zone qui concerne plus de la moitié des équipes." (Quatre points séparent le 11e Amiens du 18e Grenoble).

Des Palois solides à la maison

Relégable il y a un peu plus d'un an, Pau a récolté depuis treize mois soixante-trois pts en quarante-cinq journées (1,4 pts de moyenne par rencontre) quand le SMC en glanait presque vingt de moins. La formation de Didier Tholot présente cette saison le quatrième bilan de la division à domicile. Elle a fait de son Nouste Camp une petite forteresse (Treize victoires sur les dix-neuf derniers matchs et seulement quatre défaites).

"C'est une équipe qui depuis la trêve l'année dernière a fait un parcours remarquable. Ils ont beaucoup évolué dans leur manière de fonctionner. Ils ont changé leur manière de faire aussi en remettant de la rigueur dans leur jeu et dans leur système en passant à cinq défenseurs. Mais je vous dirai, avec tout le respect que j'ai pour leur équipe et pour leur coach, qu'on doit faire fi de tout cela."

On prend les mêmes?

Stéphane Moulin est dans la capacité de coucher sur la feuille de match le même onze que celui vainqueur de Nîmes samedi dernier. C'est assez rare pour le souligner.

Jusqu'à présent, le coach caennais n' a pu reconduire la même formation de départ que trois fois cette saison (Pour le déplacement à Niort et la réception de Sochaux, pour le triptyque Dijon-Toulouse-Valenciennes et juste avant la trêve pour les matchs de Guingamp et de Quevilly).

Le succès du match précédent laisse à penser que Stéphane Moulin reconduira la même équipe à moins qu'il ne souhaite l'amender sur un voire deux postes.

Un groupe quasi complet

Le milieu offensif Yoann Court de retour de suspension et le milieu défensif Franklin Wadja sont à disposition de Stéphane Moulin ainsi que son gardien Rémy Riou et son défenseur Adolphe Teikeu. Il faudra en revanche patienter encore pour l'attaquant Benjamin Jeannot ("Cela avance à la vitesse normale d'une élongation"). Mehdi Chahiri poursuit sa rééducation et le défenseur Jonathan Rivierez sera suspendu.

Le groupe probable : Rémy Riou, Yannis Clementia - Yoël Armougom, Adolphe Teikeu, Ibrahim Cissé, Prince Oniangué, Ali Abdi, Hugo Vandermersch - Djibril Diani, Anthony Gonçalves, Jessy Deminguet, Johann Lepenant, Yoann Court, Steve Shamal - Caleb Zady Séry, Nuno Da Costa, Andréas Hountondji, Alexandre Mendy.

