Le SM Caen à Ajaccio avec Rémy Riou mais sans Casimir Ninga?

Le SM Caen se déplace ce vendredi (20h) à Ajaccio lors de la 3eme journée de Ligue 2. Si la nouvelle recrue Rémy Riou est qualifiée et apte à faire partie des 18 caennais retenus, la présence de Casimir Ninga est plus incertaine. Le SM Caen a trouvé un accord avec un club pour son transfert.

Caen, France

Le SM Caen se déplace à Ajaccio ce vendredi soir lors de la troisième journée de Ligue 2 avec un groupe à nouveau modifié par le Mercato.

Le gardien Rémy Riou, dont l'arrivée a été officialisée ce mercredi, est qualifié et apte à faire partie du groupe normand retenu pour aller en Corse.

La présence de Casimir Ninga est plus aléatoire. L'attaquant tchadien est en passe d'être transféré. "On a trouvé un accord avec un club mais il reste à finaliser, explique le directeur sportif caennais Yohan Eudeline.

A Ajaccio avec la pression du résultat?

Le SM Caen se rend en Corse avec un seul point pris en deux journées.

Il n'y a aucune pression, réfute Jessy Pi. Avec Brest, l'année dernière, on avait mal commencé. On avait mal commencé. sur les qutre premiers matchs on avait quatre pts. Tout le monde disait que ça serait compliqué. Et au final on monte.

Donc il n'y a pas de pression à avoir, il faut qu'on joue notre football et qu'on montre ce dont on est capable.

Après, c'est sûr que quand tu es Caen, les équipes qui t'affrontent au lieu de jouer à 100% elles jouent à 150-170%. C'est à nous de nous surpasser, à montrer qu'on a le niveau pour aller au dessus. "

Le système de jeu

Le 3-5-2, il va falloir arrêter d'en parler, relève le milieu de terrain caennais Jessy Pi. Le coach a réussi l'année dernière avec Troyes.

Ça va bientôt faire un bon mois et demi qu'on a commencé à l'apprivoiser. Maintenant on doit être capable de jouer avec ce système et de comprendre ce que le coach nous demande. On ne va pas se cacher derrière un système.

C'est nous, à l'intérieur du système, qui devons mettre les ingrédients."

Le Groupe du SM Caen

Le gardien Rémy Riou est qualifié et apte pour être dans le groupe de 18 joueurs retenus pour le déplacement à Ajaccio. Le défenseur Arnold Isako n'a pas de soucis physique mais n'est pas encore apte à jouer en Ligue 2.

Rui Almeida concède un ou deux petits pépins mais pas de forfaits. La présence de Casimir Ninga, absent de l'entraînement ce jeudi, pourrait être absent des 18 joueurs retenus.

AC Ajaccio - SM Caen à suivre en direct sur France Bleu. Rendez-vous dès 19h30 ce vendredi soir pour l'avant-match et retrouvez à la mi-temps l'interview d'Emmanuel Imorou.