Le SM Caen à Auxerre : un test à aborder "avec beaucoup de culot"

Le SM Caen se rend ce vendredi lors de la 14eme journée de Ligue 2 à Auxerre avec un moral en forte hausse. Malgré un jeu encore très perfectible, les footballeurs caennais espèrent faire fructifier la confiance liée à leur quatre matchs sans défaite. Une série qui coïncide avec l'arrivée de leur nouveau coach Pascal Dupraz

Les footballeurs caennais n'ont plus gagné trois matchs de suite en championnat depuis près de deux ans et le début de la saison 2017-2018.

Et si Pascal Dupraz estime que la victoire contre Orléans a été le moins bon match de ses joueurs à domicile, il ne cache pas ses ambitions pour ce rendez-vous chez le 13eme de Ligue 2.

Jusqu'alors on ne nous prend pas au sérieux quand on dit qu'on a envie de reprendre des équipes, qu'on a envie de refaire du terrain au classement. Si on venait à faire un très très bon résultat à Auxerre, on nous prendrait peut-être un tout petit peu plus au sérieux. Il va falloir être costaud. C'est un bon test mais ce test-là doit être abordé avec beaucoup de convictions, de confiance et j'ai presque envie de dire avec beaucoup de culot. Et la composition d'équipe ira dans ce sens. Pascal Dupraz