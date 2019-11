Alexis Beka Beka s’aguerrit au contact des pros du SM Caen

Après Valenciennes, Alexis Beka Beka a été appelé pour la deuxième fois dans le groupe professionnel caennais pour se rendre à Auxerre lors de la 14eme journée de Ligue 2.

Même s'il n'est pas encore rentré en cours de match, le jeune joueur a noté quelques conseils qu'il a mis en application vingt-quatre heures plus tard pour marquer ensuite avec l'équipe réserve face à Evreux (4-2)

Le fait de faire des déplacements en équipe première me permet d'avoir plus d'expérience ensuite. Ce que j'écoute et ce que j'entends de la part du coach des pros sont des conseils que je retiens quand je joue en N3. Par exemple quand le coach parle de l'apport des milieux sur les phases offensives, quand le ballon est sur le côté. Je pense que mon but vient aussi de là-haut. J'ai appris à me projeter vers l'avant et à accompagner l'attaque. Alexis Beka Beka