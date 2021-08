Le déplacement du SM Caen à Ajaccio reporté en raison du Covid-19

La rencontre entre l'AC Ajaccio et le SM Caen de la 4e journée de Ligue 2 ne se déroulera pas ce samedi à 19h. Le trop grand nombre de cas de Covid a amené la Ligue de Football professionnelle a reporté le match ce vendredi soir.

La Ligue de Football professionnelle a décidé de reporter la rencontre entre l'AC Ajaccio et le SM Caen de ce samedi. Le trop grand nombre de cas de covid au sein de l'effectif acéiste a amené à cette décision conformément au protocole prévu dans ce type de situation.

Le communiqué officialisant la décision est tardivement tombée ce vendredi soir vers 23h après une dernière série de test auprès des joueurs de l'ACA.

Dès lundi, le club corse avait annoncé neuf cas avant d'en officialiser un dixième mercredi via les réseaux sociaux. Ce n'est donc finalement qu'à la veille du match et de prendre l'avion que ce report a été décidé.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Lors de sa conférence de presse d'avant-match, Stéphane Moulin avait fait part des risques de se déplacer pour rien et de voir la rencontre reportée le jour-même de sa tenue. Le coach caennais avait expliqué aussi qu'il comprenait tout à fait une décision de report à condition de ne pas faire un voyage pour rien.

"Je me mets à la place des corses, je pense qu'on ferait pareil. Avec dix cas. Je comprendrais parfaitement que le match soit reporté. Là, on parle d'éthique sportive. Quand on ne peut pas défendre ses chances avec toutes ses armes. Que ce soit dix ou onze (cas), personnellement je ne vois pas la différence mais bon ce n'est pas moi qui décide."