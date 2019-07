Anthony Weber : "J'ai senti qu'il y avait un bon truc à faire au SM Caen"

Caen, France

Quatre jours après l'officialisation de son arrivée au SM Caen , Anthony Weber a joué les 90 minutes au cœur de la défense caennaise par une forte chaleur sans être mis en défaut à Sochaux (0-0).

Le défenseur n'avait pourtant pas encore joué la moindre rencontre avec ses nouveaux partenaires ni avec son ancienne équipe.

"J'étais un petit peu anxieux à l'idée de jouer mon premier match, a expliqué Anthony Weber à la fin du match, parce qu'avec Brest je n'ai pas fait de match amical ni d'opposition donc c'était une toute petite préparation. Je n'ai que trois semaines dans les jambes. Au final cela s'est très bien passé même si le dernier quart d'heure a été un peu dur."

Anthony Weber combine à la fois l'expérience et l'endurance. A 32 ans il a aligné sept saisons à plus de 35 matchs (avec le Paris FC, Reims et Brest).

Ne se sentant plus indispensable à Brest, dont il a contribué la saison passée à faire remonter en Ligue 1, Anthony Weber s'est choisi le défi caennais. Le joueur a apprécié d'avoir été sollicité et désiré dès juin par le club de football normand.

"J'avais senti l'intérêt de tout un club. C'est quelque chose qui m'est très cher et puis j'ai senti qu'il y avait un bon truc à faire ici."

Le défenseur central veut faire rebondir Malherbe et sa carrière vers la Ligue 1.

"Je n'ai pas quitté la Ligue 1 pour aller dans un club de Ligue 2 et me pavaner à jouer la dixième place. Ce n'est pas dans mes objectifs et ce n'est pas dans mon tempérament. J'ai senti qu'il y avait quelque chose à faire ici. Maintenant il nous reste énormément de travail pour arriver à notre but.

Là on a dix jours pour bien préparer notre premier match à domicile face à Lorient."

Lorient qui sera le premier gros test de la saison et qui sera le premier match d'Anthony Weber devant ses nouveaux supporters à d'Ornano.