Baisama Sankoh avec la réserve du SM Caen le temps de retrouver un club au Mercato

Depuis une semaine, Baisama Sankoh a retrouvé les installations sportives du Stade Malherbe Caen et quelques visages connus.

"Il y a beaucoup de nouveaux mais il y a des visages que je connais chez les jeunes. Il y a Evens (Joseph), Lamine (Sy) . En pro, il y a Jessy (Deminguet), Yoël (Armougom), Rémy (Riou)... J'ai joué aussi avec Alex Mendy à Guingamp. Il y a des visages familiers, apprécie Baisama."

Libre depuis l'été dernier et une dernière expérience à Chypre, le milieu défensif a sollicité son ancien club afin de pouvoir s'entraîner avec la réserve, le temps du mercato et de retrouver un nouveau projet. Il a un logement sur Caen la semaine et rentre le week-end à Paris.

"Je travaille avec des agents mandatés. Après, le CV ne fait pas forcément tout parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont de plus grands noms que moi et qui sont sans club. Avec le covid, c'est compliqué. Beaucoup de joueurs sont au chômage. S'il y a une opportunité, je la saisirais. C'est à moi d'être prêt au cas où quelque chose se déclenche.

Je ne pense pas avoir 90 minutes de haut niveau dans les jambes mais je pense que je peux prétendre à quelque chose. Je ne dis pas que je peux jouer directement avec le Stade Malherbe (Rire) mais je suis toujours déterminé. J'ai toujours envie donc il ne faut pas lâcher le steak."

J'ai toujours envie donc il ne faut pas lâcher le steak.

Cela fait presque deux ans jour pour jour (Le 31 janvier 2020) qu'il a résilié son contrat avec le SM Caen. "Entretemps je suis parti en Italie (Ascoli) où cela s'est mal passé avec des petits soucis avec le Coronavirus. Je suis revenu sur Paris et deux mois après ma résiliation de contrat en Italie, j'ai signé à Chypre (Nea Salamis Famagouste). J'ai joué un an. Cela s'est bien passé. Malheureusement, on est descendu ce qui a fait sauter ma deuxième année en option en juin dernier.

Je m'entraînais avec un petit club de DH (...). Cela me permettait de m'entretenir mais ce n'était pas un cadre professionnel

Je suis rentré sur Paris. Je m'entraînais avec un petit club de DH, Saint Brice, juste à côté de chez moi. Je suis originaire de Sarcelles. Cela me permettait de m'entretenir mais ce n'était pas un cadre professionnel. On avait trois entraînements par semaine et ce n'est pas vraiment ce que j'avais connu. J'ai envoyé un message à Yohan Eudeline (Le directeur sportif du SM Caen) avec qui je m'entends bien et avec qui j'ai toujours gardé de bonnes relations. Je lui ai demandé si je pouvais revenir m'entraîner et retrouver un cadre professionnel pour pouvoir peut-être prétendre à quelque chose si j'avais des touches. Il m'a dit qu'il n'y avait pas de soucis."

Baisama Sankoh avait débuté la saison 2019-2020 en inscrivant quatre buts lors des douze premières journées sous le coaching de Rui Almeida mais après une dernière rencontre face au Paris FC (2-4), le milieu défensif s'est vite retrouvé à ne plus jouer.

Quand (Pascal) Dupraz est arrivé, il m'a mis à la cave

"J'arrivais en fin de contrat en juin 2021. Je ne voulais pas rester six mois sans jouer. Quand (Pascal) Dupraz est arrivé, il m'a mis à la cave sans forcément des raisons mais bon, après c'est son problème. Il m'a écarté du groupe. J'ai compris que ce n'étais plus jouable pour moi. J'ai préféré résilier à l'amiable. Comme j'avais gardé de bonnes relations avec Yohan Eudeline, il n'y a pas eu de problèmes. Mon regret, c'est que, personnellement je faisais un gros début de saison mais c'est comme ça. C'est le football. Peut-être qu'il avait ses têtes, peut-être que la mienne ne passait pas. En tout cas, il m'a mis sur le côté. Il n'a pas forcément eu des discours cohérents avec ce qu'il prétendait. C'est le football. Il faut passer à autre chose et je suis passé à autre chose.

Il y a eu complication sur complication. On ne peut pas prévoir ça. Si j'avais su, je n'aurais pas résilié au Stade Malherbe. J'aurais fait mes six mois. J'aurais serré les dents mais on ne pouvait pas savoir ce qu'il en serait. Le Covid a pris tout le monde dans le dos."

De ses cinquante-neuf matchs joués au SMC, ce sont ceux de l'épopée en Coupe de France qui lui laisseront sans doute ses plus beaux souvenirs en Rouge et Bleu.

On se parle toujours entre anciens coéquipiers avec Brice Samba, Alex Djiku, Enzo Crivelli

"Quand on sort Lyon à domicile, c'était vraiment pas mal. Humainement je pense avoir trouvé des bonnes personnes. Je retiens ça aussi. On se parle toujours entre anciens coéquipiers avec Brice Samba, Alex Djiku, Enzo Crivelli. On est toujours en contact tous les jours. J'ai trouvé de super personnes même dans le Staff, chez les intendants, les kinés. Franchement je m'entends toujours bien avec eux. c'est cool."