Le SM Caen veut stopper sa chute à Chambly

Caen, France

Le SM Caen entame face à Chambly une série de trois matchs de Ligue 2. Les footballeurs caennais se déplacent à Beauvais ce vendredi soir avec un pt pris sur les quatre dernières journées.

La situation du SM Caen

"On voit qu'on n'est pas largué mais on voit qu'on n'a pas de marge, explique le coach caennais Pascal Dupraz . Quand on joue à Lorient, vous êtes dans les tribunes. Vous êtes un émissaire anglais venu superviser des joueurs.

C'est la première fois que vous voyez ces deux équipes-là. Vous ne savez pas qui est leader et qui est mal. Après, même à dix, vous ne le voyez toujours pas. Mais il nous manque - parce que s'il nous manquait pas on n'en serait pas là après 21 journées."

Le Top 5

"Ma position, elle est simple. Vous en pensez ce que voulez et moi j'en pense ce que je veux. Moi ma vie, je la passe à rêver et quelque fois j'ai eu raison de rêver. J'ai rêvé d'un club professionnel en 91 quand j'entraînais un club d'honneur régional. Puis un jour j'ai rêvé de maintenir une équipe alors qu'il y avait dix pts de retard à dix matchs de la fin. Je suis toujours optimiste"

Le Mercato

A 36 heures de la fin de la période des transferts, Pascal Dupraz se montre pessimiste sur les chances de mouvements. "Personne ne partira. A un moment, il faut se montrer réaliste mais cela ne me rend pas pour autant triste. Et si personne ne part, personne n'arrive."

Jordan Tell encore trop juste

Remis de ses pépins physiques mais mis au repos deux jours, Jordan Telle jouera une mi-temps du match amical prévu pour la réserve face à la B du Stade Rennais.

Le groupe caennais probable :

Le joueur offensif Caleb Zady Séry, en délicatesse physique ces dernières semaines, devrait faire son retour dans le groupe ainsi que le milieu Jessy Pi et le défenseur Hugo Vandermersch qui ont purgé leur suspension.

Pascal Dupraz devra en revanche se passer de son attaquant Benjamin Jeannot (suspendu) et devrait laisser à la maison les milieux Godson Kyeremeh et Jan Repas.

Match à suivre sur France Bleu en direct