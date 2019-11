SM Caen - Pascal Dupraz : "Il ne faut pas banaliser un match de Coupe"

Le SM Caen se rend ce samedi à Angers pour affronter Mûrs-Erigné en Coupe de France avec un groupe remanié de 18 joueurs comparé au dernier groupe emmené à Auxerre (1-1) même s'ils ne seront que 16 sur la feuille de match.

Difficile pour moi sur les 18 derniers joueurs d'en enlever un plutôt qu'un autre tant l'état d'esprit est remarquable à l'entraînement. Et puis on a un comportement offensif décimés. Pascal Dupraz.

Pascal Dupraz fait face aux absences de Herman Moussaki (malade en début de semaine), des internationaux (Steeve Yago et Alexis Beka Beka) et de son gardien Rémy Riou qu'il fait souffler.

Le coach caennais a appelé pour les suppléer le milieu Azzedine Toufiqui et le troisième gardien Thomas Callens. Il a également convoqué pour la première fois deux jeunes attaquants du centre de formation (Kelian Nsona et Andréas Houtondji ).

Il y a douze ou treize unités qui participaient au dernier match. Je ne supporte pas la terminologie "faire tourner". Cela voudrait dire d'une part qu'on ne respecte pas l'adversaire, son sport et son métier. Cela dit nous avons des échéances et j'espère qu'elles seront encore nombreuses une fois la qualification obtenue. Mais entre ce que j'espère et ce qui va se passer, il y a un match à disputer. Il faut respecter la Coupe de France. C'est la meilleure manière de faire un bon parcours. Pascal Dupraz