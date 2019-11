Coupe de France : Mûrs-Erigné attend avec impatience le SM Caen

C'est la première fois que le club de Mûrs-Erigné atteint le 7eme tour de la Coupe de France de football. Et le tirage au sort d'une ligue 2, le SM Caen, leur offre l'opportunité d'affronter des joueurs professionnels. Cinq divisions séparent les deux équipes.

La commune de 5453 habitants au sud d'Angers n'a pas manqué l'occasion de préparer avec entrain ce rendez-vous historique pour son équipe.

Le club a obtenu l'organisation de la rencontre sur la pelouse du Stade Raymond Kopa à Angers ce qui offrira aux joueurs Erimurois de jouer sur une pelouse de Ligue 1.

Sur les réseaux sociaux, l'ASI Mûrs-Erigné fait également monter la sauce autour de l'événement et s'est doté pour l'occasion d'un compte Twitter.

On était sur Twitter, on regardait ce qui se disait sur le tirage avec nos comptes personnels. On est tombé sur le Tweet de We are Malherbe qui disait qu'on avait pas de compte et que du coup pour annoncer le poutrage ça allait être compliqué. On s'est dit qu'on était obligé de saisir l'occasion de créer le compte Twitter pour pouvoir répondre et communiquer autour du match. Ca a pas mal marché. On est sur des publications et des nombres d'impressions assez énormes par rapport au petit club de Murs-Erigné. Thomas, l'un des trois CM de Mûrs-Erigné