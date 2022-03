SM Caen - Stéphane Moulin : "Je suis très fier de ce qu'a montré l'équipe"

Stéphane Moulin, entraîneur du SM Caen : ce match résumé assez bien notre équipe : brillante en première mi-temps avec un manque de réussite parce que l'on devait rentrer à la mi-temps avec un avantage supérieur. Puis, je pense, un réajustement des Havrais et on s'y attendait un peu qui nous a un petit peu perturbé jusqu'à leur égalisation puis de nouveau reparti de l'avant pour reprendre de l'avantage puis de la fébrilité et de nouveau repartir de l'avant. C'est ce qui a fait qu'il y a eu beaucoup d'émotions dans ce match. Mais évidemment sur l'ensemble du match non seulement je suis satisfait mais je suis très fier de ce qu'a montré l'équipe ce soir. C'est encore une fois dans la continuité de ce que l'on a fait depuis quelques temps et à force de le dire cela commence à faire longtemps. On est venu ici pour faire la fête. On a réussi à la faire avec nos supporters. Honnêtement, sur l'ensemble de la rencontre, je trouve que c'est logique.

Le milieu de terrain caennais Johann Lepenant : Je trouve qu'on a fait une bonne première mi-temps malheureusement l'action d'Alex (Mendy) où l'on doit mettre le deuxième trouve le poteau en toute fin de période. C'est vrai qu'en deuxième période Le havre a poussé mais on a su rester costaud. On a su réagir et être efficace. On est forcément très content de l'équipe.

C'est le derby normand. Depuis tout petit, même quand j'étais à Granville, je soutenait Malherbe et j'avais envie de gagner contre Le Havre. Là, j'avais encore plus envie en tant que professionnel. On remercie tout le public qui s'est déplacé. C'était pour nous une belle fête."