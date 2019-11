Le SM Caen retrouve Benjamin Jeannot pour affronter Le Mans

Caen, France

Invaincu depuis l'arrivée de Pascal Dupraz sur son banc, le SM Caen va tenter de poursuivre sa série vertueuse face à des Manceaux, 17eme mais en très net regain de forme.

"Plus que le classement du Mans, qui est trompeur, je suis sensible au fait qu'ils ont en cinq matchs marqués plus de points que nous (dix points pris sur les cinq dernières contre neuf pour les Normands).

Cela veut dire que c'est une équipe qui s'est reprise ses dernières semaines. Je l'ai déjà dit aux joueurs, j'en ai appelé à la vigilance. Le classement bien sûr sanctionne les performances des équipes depuis le début de la saison mais en tout cas le Mans semble se reprendre. A nous d'être davantage vigilant encore et surtout davantage pertinents."

Le retour de Blessure de Benjamin Jeannot, absent depuis sa sortie face à Valenciennes, offre la possibilité au SM Caen d'évoluer dans un système à deux attaquants.

Les Blessés

Malik Tchokounté et Jordan Tell sont toujours indisponibles ainsi que Santy Ngom. Timo Stavitski a repris avec le groupe cette semaine. " Il ne double pas les séances, c'est logique, relève Pascal Dupraz. Il est content de pouvoir rejouer. C'est bien pour lui."

Le Groupe Caennais

Trois joueurs quittent l'équipe qui s'est imposée la semaine passée en Coupe de France. Le Gardien Thomas Callens, le milieu Azzedine Toufiqui et l'attaquant Andréas Houtondji. Ils permettent les retours de sélection du défenseur Steeve Yago et des cadres Rémy Riou et Anthony Gonçalves. Jan Repas qui avait suivi la rencontre face à Mûrs-Erigné des tribunes à Angers fait également son retour.

Le Groupe : Erwin Zelazny, Remy Riou- Yoël Armougom, Jonathan Rivierez, Steeve Yago, Adama Mbengue, Djibril Diaw, Hugo Vandermersch, Anthony Weber - Jessy Deminguet, Jan Repas, Anthony Gonçalves, Prince Oniangué, et Jessy Pi - Caleb Zady Sery, Nicholas Gioacchini , Kelian Nsona et Benjamin Jeannot.

SM Caen - Le Mans à suivre sur France Bleu