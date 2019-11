Statmalherbe, supporter du SM Caen 2.0

Retrouvez à chaque mi-temps des rencontres du SM Caen le portrait d'un supporter ou d'un groupe de supporters des Rouge et Bleu. Pour la réception du Mans, nous vous proposions de découvrir Fabien plus connu sous le nom de Statmalherbe sur les réseaux sociaux.

Fabien a 35 ans et depuis deux ans, ce directeur financier d'une multinationale alimente la tweetosphère de chiffres et d'analyses orientés sur la tactique pour décrire le contenu des matchs du SM Caen. Sur les réseaux sociaux, on le connaît sous le nom de Statmalherbe et vous l'avez peut-être déjà entendu dans Wam l'émission ou lu dans Foot Normand.

"C'est lié à ma personnalité. J'ai besoin d'argumenter mes opinions parce que le foot est un sport d'opinion. On le voit un peu trop souvent on va dire dans nos médias surtout chez vos collègues de RMC. Certaines opinions peuvent être exagérées et j'essaye de venir avec des faits pour justement infirmer ou confirmer leurs opinions."

Fabien attrape, croise et analyse les chiffres sur les sites de données spécialisés. Car derrière les nombres il est possible d'analyser la performance d'un joueur ou d'une équipe. Ces données peuvent constituer une aide pour les entraîneurs

"C'est un outil d'aide à la décision et d'analyse, autant que la vidéo. On utilise le chiffre, on l’interprète et on le vulgarise pur que l'utilisateur final qui peut être l'entraîneur ou l'analyste vidéo ou le directeur sportif dans le cadre d'un data recrutement puisse l'utiliser."

Fabien a d'ailleurs donné un coup de pouce la saison passé à un autre Fabien.

"Fabien Mercadal avait pu me repérer parce que j'avais écrit un bout de papier pour Sports à Caen. Il m'avait dit qu'il était mécontent parce que cela trahissait ce qu'il avait fait. du coup il a sais l'opportunité pour me contacter et j'ai pu analyser les adversaires tout au long du championnat."

