Le SM Caen présente son nouveau maillot aux couleurs foncées

Caen, France

Le SM Caen a dévoilé de façon originale son nouveau maillot pour l'année 2019-2020 dans sa boutique du Stade d'Ornano.

En posant avec les quatre nouvelles recrues du club, les supporters ont participé à son dévoilement. Chaque photo a servi à le constituer en une mosaïque de vignettes autocollantes.

"Comme il faut que ce soit un moment clé de la saison, il faut que les supporters puissent s'en souvenir, explique Garance Macé, la responsable marketing du SM Caen.

L'idée de les faire participer est en relation avec notre campagne d'abonnement intitulée "Malherbe Ensemble".

Le maillot présente un logo simplifié sans le nom du SM Caen et reprend les classiques bandes rouge et bleu mais avec un ton trop foncé aux goûts de certains supporters. Des couleurs sensées être proches des couleurs historiques.

Le Président du MNK, Olaf, n'a pas caché sa colère.

"Mais ils ne comprennent rien. En 1913, on n'avait pas le choix de couleurs qu'on a aujourd'hui. Les couleurs du SM Caen sont les couleurs de la ville de Caen : bleu roi et rouge vif. Ce n'est quand même pas compliqué. On leur a expliqué. Ils sont dans leur monde, ils ne comprennent rien."

"Je pense que c'est assez subjectif, relativise Garance Macé. On aime ou on aime pas. Forcément, les personnes avaient une idée en tête. Elle voit quelque chose qui ne correspond peut-être pas avec ce qu'elles attendaient mais nous on est très fier de notre maillot.

Il reprend vraiment l'identité malherbiste avec le retour des bandes et la couleur bleu et rouge originale. C'est vraiment un retour aux fondamentaux et un maillot très fort en identité malherbiste."