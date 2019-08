SM Caen : retour gagnant pour Jordan Tell?

Le SM Caen a officialisé ce mardi l'arrivée en prêt sans option d'achat de Jordan Tell, un joueur que le club normand avait formé avant qu'il ne décide de signer professionnel à Rennes. L'attaquant de 22 ans viendra épauler Santy Ngom arrivé la semaine passée.

Jordan Tell (ici face à Adrien Rabiot) avait joué son dernier match avec le SM Caen au Parc des Princes en mai 2017 face au PSG (1-1)

Caen, France

Près de deux ans après son départ de son club-formateur, Jordan Tell fait son retour au SM Caen sous forme de prêt sans option d'achat du Stade Rennais où il est sous contrat jusqu'en 2022.

L'attaquant de 22 ans avait effectué ses premiers pas en Ligue 1 sous le maillot rouge et bleu en 2016-2017 (à peine 61mn de jeu en 5 apparitions) mais avait préféré signer professionnel en fin de saison avec le voisin breton.

A l'époque, le club normand et son directeur général Xavier Gravelaine n'avait pas apprécié son débauchage par Rennes.

Le président du SM Caen Fabrice Clément ne veut pas vivre avec le passé ni le commenter. "Ce que je sais c'est qu'il vient avec beaucoup d'humilité et avec l'envie de rendre au SM Caen ce que le club lui a donné."

Après Valenciennes (2017-2018) et Orléans (2018-2019), il est prêté pour la troisième fois de sa jeune carrière par le Stade Rennais. Il avait accompli sa meilleure saison l'an dernier en Ligue 2 ( Sept buts et deux passes décisives en vingt apparitions).

Orléans aurait d'ailleurs bien aimé le conserver en fin de saison passée.

"C'est un prêt qui a été très intéressant pour l'US Orléans parce que même s'il a été blessé en fin de saison pendant plusieurs mois, c'est un garçon qui a fini co-meilleur buteur en jouant un peu plus d'une demi-saison, explique Johan Gand, journaliste à France Bleu Orléans.

Il a un profil très intéressant. C'est un joueur rapide qui peut prendre les espaces, très adroit devant le but. C'est un garçon qui sait aussi être altruiste. Il a vraiment permis à Orléans quand l'équipe était invaincue de marquer les petits buts qui font du bien, les petits buts de vrais attaquants qui sont dans la surface et opportunistes.

Il est jeune donc il a la caisse pour enchaîner les efforts et tenir les distances sur le match. C'est un joueur qui a une bonne pointe de vitesse. Dans un système à deux attaquants, généralement il se combine bien avec quelqu'un qui aurait peut-être un peu plus de poids athlétique et qui peut le lancer dans la profondeur."

Le petit bémol tient aux petits pépins physiques qui émaillent sa carrière. Le dernier à Orléans l'a éloigné toute la seconde partie de saison des terrains. son dernier match de championnat remonte à janvier dernier.

"Il a fait une très dure préparation. Il a beaucoup travaillé, précise Fabrice Clément. Il a simplement besoin de rythme."