Ligue 2 - Le SM Caen va tester son habit de leader à Paris

Le Stade Malherbe Caen se déplace chez le Paris FC ce samedi lors de la 5e journée de Ligue 2 en position de leader. Le coach caennais a hâte de voir comment son équipe va s'adapter et réagir sur le terrain à ce statut que le club n'a plus connu depuis près de douze ans.

Le SM Caen se déplace en tant que leader de Ligue 2 ce samedi sur le terrain du Paris FC. Il faut remonter près de douze ans en arrière pour voir le club de foot normand seul aux commandes de la division. Certes, seulement quatre journées se sont écoulées mais ce statut n'est pas anodin à l'heure de se confronter à un nouveau candidat à la montée.

"C'est très intéressant de se retrouver dans une situation dont on n'a pas l'habitude et de voir comment on va se comporter, analyse le coach caennais Stéphane Moulin. _Ce n'est pas tout à fait la même chose d'être l'équipe à battre et d'être une équipe un peu lambda dans le championnat. C'est l'aspect humain qui veut ça. On s'attend donc à un match extrêmement difficile. On sait que quand on vient de gagner un match au sommet à la quatrième journée avec l'ampleur du score (Face à Guingamp), cela ne fait qu'éveiller les précautions de nos adversaires et cela leur donne surtout envie d'être les premiers à nous faire tomber."_

Et d'ajouter : "J'ai besoin de voir comment vont réagir les uns et les autres parce que, pour la plupart d'entre eux, ils ont appartenu à des équipes qui jouaient le maintien. Là, c'est une autre dynamique et j'ai hâte de voir comment ils vont se comporter."

L'adversaire

Engagé deux fois de suite sur les barrages d'accession, le Paris FC a difficilement débuté la saison et a chuté la semaine passé à Niort (2-1).

"C'est une équipe qui ressemble aux Messins. Elle est solide mais a aussi de la qualité technique prévient le coach normand. Ils ont peut-être même encore plus d'arme que les autres années. Ils ont eu beaucoup de circonstances atténuantes. Sur leur quatre premiers matchs, ils ont joué trois fois en infériorité numérique (Deux fois en fait, à Sochaux et à Guingamp). Les rapports de force sur ces matchs n'ont pas été égaux, à un moment donné quand vous êtes à neuf vous faîtes ce que vous pouvez."

Deux absents certains, Hugo Vandermersch peut-être disponible

La victoire contre Guingamp (4-1) a laissé trois joueurs sur le flanc samedi dernier. Si pour le milieu Yoann Court et le défenseur Emmanuel Ntim, les délais d'absences devraient se mesurer en semaine, le latéral droit Hugo Vandermersch a pu en revanche participer au dernier entraînement. Cela laisse entrevoir la possibilité de le voir peut-être parmi les dix-huit ce samedi.

C'est une très bonne nouvelle, s'est réjoui Stéphane Moulin même si on fera le point avec lui et le médecin. On considère que Manu (Ntim, qui souffre d'une grosse élongation) et Yo (Court, victime d'une petite fracture) seront absents jusqu'à la trêve internationale."

Le groupe à choisir parmi : Anthony Mandréa, Yannis Clementia – Adolphe Teikeu, Ibrahim Cissé, Romain Thomas, Ali Abdi, Johann Obiang, Hugo Vandermersch, Brahim Traoré – Quentin Daubin, Bilal Brahimi, Djibril Diani, Noé Lebreton, Iyad Mohamed – Benjamin Jeannot, Caleb Zady Sery, Emmanuel Essende, Alexandre Mendy, Godson Kyeremeh et Norman Bassette.

Paris FC - SM Caen à suivre en direct sur France Bleu