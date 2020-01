Matchs dit arrangés de Ligue 2 : Jean François Fortin relaxé

Jean François Fortin et son avocat Me Gery lors de son procès au tribunal correctionnel de Paris

Caen, France

La cour d'appel de Paris, qui rejugeait plusieurs prévenus dans l'affaire des soupçons de matches arrangés autour du Nîmes Olympique en Ligue 2 en 2014, a relaxé ce mardi l'ancien patron du club de Caen, Jean-François Fortin.

"C'est évidemment un soulagement pour lui et la reconnaissance de ce qu'il clame depuis cinq ans et demi à savoir son innocence. Monsieur Fortin est un homme qui a consacré sa vie bénévolement à aider les autres que ce soit professionnellement ou dans le domaine sportif et à Caen en particulier pour les jeunes. J'insiste bien bénévolement. C'est un homme d'honneur", souligne son avocat Me Géry.

"Aujourd'hui il est rétabli dans ce qui a été la plus grande blessure de sa vie il y a cinq ans, à savoir que son honneur soit remis en cause. Aujourd'hui son honneur est rétabli par la cour d'appel."

Le 13 septembre 2018, M. Fortin avait été condamné à 15 mois avec sursis, quatre ans d'interdiction d'exercer et 15.000 euros d'amende pour corruption passive. Cette fois les arguments de Jean François Fortin et de ses conseils ont été entendus par la Cour d'Appel de Paris.

"Il y a eu plus de débats et plus d'échanges lors des audiences en appel et des magistrats qui ont posé beaucoup plus de questions. Ils ont repris dans le détail les fameuses écoutes qui étaient très nombreuses en les mettant en perspectives et en actant qu'il n'y avait eu aucune corruption et absolument aucun acte répréhensible de la part de M. Fortin", précise Me Géry.

Les soupçons portaient sur un nul 1-1 entre le SM Caen et Nîmes le 13 mai 2014 qui avait permis aux Normands de monter en Ligue 1 et à Nîmes d'éviter la relégation.

Jean François Fortin a toujours fermement nié tout volonté d'arrangement.