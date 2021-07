Le SM Caen à Niort pour confirmer sans s'enflammer

Pour son premier déplacement, le SM Caen retrouve Niort avec qui il avait dû lutter en fin de saison passée pour éviter la dix-huitième place et la position de barragiste.

Les footballeurs caennais, auréolés d'une première large victoire contre Rodez ( 4-0) chercheront à confirmer sans pour autant perdre de vue ce qui a fait leur succès la semaine passée.

La phrase : "On doit garder beaucoup d'humilité"

"Il y a eu beaucoup de félicitation et de louanges après ce match et je sais pertinemment que, quand c'est comme ça, c'est agréable à entendre et à lire, relève le coach caennais Stéphane Moulin. Mais il ne faut pas se laisser bercer de douces illusions. c'est à nous de baliser ce chemin pour qu'il n'y ait pas justement une déception.

Pour avoir vu jouer l'équipe de Niort, c'est une équipe qui a de la qualité. Ils sont invaincus depuis le début de saison aussi dans les matchs de préparation et leur premier match de championnat.

De toute façon, quelque soit l'ampleur de la victoire de la semaine dernière, on doit garder beaucoup d'humilité et j'ai prévenu les joueurs qu'on allait avoir un match difficile."

L'adversaire

Maintenu sur le fil du rasoir ces deux dernières saison (Dix-huitième en 2020 et en 2021), les Chamois Niortais réussissent rarement aux footballeurs caennais. Sur les vingt-deux dernières saison, le Stade Malherbe ne s'est imposé qu'une fois (3-0 en septembre 2003) pour cinq nuls et quatre défaites. La dernière confrontation la saison passée à Niort s'était soldée par un revers douloureux (3-0).

L'effectif : Caleb Zady Séry absent

Le milieu de terrain Caleb Zady Séry victime d'une "petite blessure musculaire" sera absent du déplacement à Niort. "C'est la très mauvaise nouvelle de la semaine, déplore Stéphane Moulin. On peut déjà imaginer qu'il ne sera pas là les deux prochains matchs. C'est une perte importante car depuis les matchs de préparation, c'est l'un des joueurs fort de l'équipe."

Le milieu offensif Andréas Hountondji, préservé sur certaines séances de la semaine, est en revanche apte. "Ça devrait pouvoir aller. Il a été rassurant sur cette fin de semaine."

Stéphane Moulin pourrait être tenté de titulariser d'entrée Steve Shamal sur le côté et Franklin Wadja en pointe basse en modifiant son schéma de jeu mais le coach caennais se donne la nuit pour trancher.

Ali Abdi jouera avec la réserve caennais en amical contre la réserve de Nantes ce samedi. "Aujourd'hui, cela ne serait pas un bien pour lui comme pour nous de le faire démarrer alors qu'il n'est pas prêt", explique son coach.

L'arbitre : M. Abdelatif Kherradji

Pour la deuxième fois de sa carrière, M. Abdelatif Kherradji (35 ans) arbitrera une rencontre du SM Caen. Il avait été au sifflet la saison passée lors de la réception du Paris FC (0-2).

Le groupe du SM Caen

A choisir parmi : Rémy Riou et Sullivan Péan - Aloys Fouda, Prince Oniangué, Jason Ngouabi, Vladislav Molchan, Yoël Armougom, Brahim Traoré et Jonathan Rivierez - Anthony Gonçalves, Jessy Deminguet, Loup Hervieu, Franklin Wadja, Yoann Court, Johann Lepenant, Théo Barré et Steve Shamal - Benjamin Jeannot, Alexandre Mendy, Andréas Hountondji, Zeidane Innoussa et Ilyes Najim.