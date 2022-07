Olivier Pickeu, président du SM Caen :" Faire mieux et continuer notre progression"

Au moment d'entamer une troisième saison à la présidence du Stade Malherbe Caen et en plein Mercato, Olivier Pickeu a pris le temps d'aborder les nombreux sujets et les nombreuses interrogations autour du club et de son équipe.

France Bleu : Le SM Caen entame une nouvelle saison avec un nouvel effectif. Il y a toujours énormément d'attentes de la part du public. Où en est le Stade Malherbe de Caen au moment de prendre le départ de cette quatrième saison consécutive en Ligue 2 ?

Olivier Pickeu : Je considère qu'il y a un travail important qui a été réalisé par Yohan Eudeline (Le directeur sportif) et la cellule de recrutement pour permettre à Stéphane Moulin d'avoir un effectif prêt, dès la reprise de l'entraînement.

Je crois que c'est quelque chose de très nouveau - en tout cas depuis mon arrivée - avec neuf nouveaux joueurs, l'intégration de nos jeunes issus de la formation et auteurs d'un parcours remarquable en Gambardella l'année dernière et un coach et un staff heureux du travail qu'il est en train de réaliser avec avec son groupe.

Est ce que est ce que ça nous permet aujourd'hui de nous positionner très clairement quant à nos ambitions? C'est difficile de vous dire ça. Ce qui est sûr, c'est que je ressens beaucoup d'enthousiasme, de travail, de cohérence dans ce groupe et une grande envie, évidemment, d'en découdre dans ce championnat qui sera évidemment difficile parce qu'il y a qu'il n'y a que deux clubs qui vont monter et quatre qui vont descendre. Il faut donc faire preuve d'humilité, évidemment. Ce sera le maître mot de notre projet mais montrer beaucoup d'ambition également. Cela me paraît complètement essentiel par rapport à ce que nous avons commencé avec l'aide des actionnaires depuis mon arrivée. Donc, faire mieux que ce que nous avons fait, continuer notre progression en tout cas. C'est ce que j'ai demandé au staff et c'est ce que j'ai demandé aux joueurs, continuer à permettre au club d'évoluer de façon très positive dans toutes ses lignes.

FB : Comme chaque saison, le mercato se terminera assez tardivement après le début du championnat. Est ce que l'effectif est au complet? Recherchez vous encore une dernière recrue ou anticipez-vous des départs potentiels?

O.P : il nous reste encore plus d'un mois pour la clôture du mercato. A l'issue du mercato, il sera plus facile et pour le club, pour moi et pour Stéphane Moulin, de pouvoir parler clairement de son groupe. Aujourd'hui, il y a encore des mouvements possibles. Vous le savez, nous sommes toujours en discussion autour de Jessy Deminguet et il y a des joueurs importants de notre projet qui sont sollicités au sein de l'équipe. Donc tant que la clôture n'est pas réalisée, il faudra rester attentif dans les deux sens et faire en sorte que nos joueurs se sentent le mieux du monde et ne soient pas attirés par d'autres propositions. Concernant les arrivées, il n'y en aura pas s'il n'y a pas de départs. Donc évidemment je demande à Yohan et à la cellule de continuer à chercher des plans B, C, D si d'aventure des joueurs importants de notre projet devaient partir. Mais pour le moment, l'idée, c'est de conserver nos meilleurs joueurs et de préparer la saison comme ça.

F.B : Est-ce que financièrement vous êtes satisfait justement des mouvements de joueurs. Etes-vous dans les clous par rapport aux rentrées financières liées aux transferts que vous attendiez?

O.P : Il y a eu le transfert de Johann Lepenant, qui a plutôt été quelque chose de cohérent en terme de transferts - même si je rappelle que nous aurions souhaités garder Jo Lepenant avec nous dans le projet. Je pense qu'il était en pleine phase de progression. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Aujourd'hui, il y a eu une rentrée significative dans ce cadre là. Le club est toujours dans une situation déficitaire en terme de projet financier. Donc, à moi de continuer de régler tout ça en faisant en sorte d'être très ferme quant aux propositions qui sont mises sur d'éventuels joueurs et en même temps garder le cap et sur notre projet sportif et sur notre projet économique.

Est ce que le transfert de Jo Lepenant est suffisant pour combler le déficit? Je vous réponds pas encore mais évidemment ça nous met dans une autre position. Ce que je ressens surtout, c'est que les actionnaires sont très solides dans cette période de mercato et me permettent de pouvoir mener dans les meilleures dispositions cette période de transferts toujours complexe. Jessy Deminguet est le sujet le plus brûlant. On a une proposition intéressante d'un club que nous avons considérée insuffisante pour qu'il puisse partir. On reste évidemment complètement ouvert à la discussion. Et Jessy est au courant. Pour le moment, il travaille. Il se prépare au mieux pour faire une bonne saison la saison prochaine. J'espère de tout cœur qu'il restera avec nous. Maintenant, si un club de Ligue 1 est en capacité à pouvoir payer une indemnité correspondant à sa qualité, alors on perdra un joueur important encore dans le cadre de notre projet. On a un Bilal Brahimi qui est venu aussi dans ce sens pour pouvoir compenser l'éventuel départ de Deminguet. Donc on n'est pas dans une situation d'inconfort d'un point de vue sportif, même si je préférerais que Jessy soit avec nous pour la prochaine saison.

F.B : Quel club vous avait fait une offre intéressante?

O.P : C'est le Toulouse FC avec qui j'ai d'excellentes relations. J'ai d'excellents rapports avec Damien Comolli le président du club et vous connaissez ma relation avec Philippe Montanier. Cela se passe évidemment de façon très professionnelle et très amicale. Maintenant, tout simplement, j'ai signifié que la proposition que j'avais reçue ne correspondait pas à l'attente du club. Cela ne veut pas dire pour autant qu'on a arrêté les négociations, en tout cas de notre côté. Maintenant, il y a d'autres opportunités pour Jessy. C'est à lui aussi de se positionner dans le cadre de son prochain projet. Ce qui est important, c'est qu'il travaille pour préparer au mieux la prochaine saison. Et on verra quant à la décision finale le concernant.

F.B : Pendant la période du mercato et pendant que se discute son avenir, reste-t-il à la disposition du groupe? Est ce qu'il peut jouer avec le SMC ?

O.P : Nous avions fait une discussion avec Pierre-Antoine Capton, Stéphane (Moulin), Yohan (Eudeline) et toutes les personnes concernées quant à l'avenir sportif de notre projet. Nous pensions que, Jessy étant sur le départ, c'était complexe de l'intégrer avec autant de nouveaux. Cela crée un désordre d'un point de vue du groupe. Mais j'ai une confiance totale en Jessy. On pensait que le départ serait fait plus en amont de ce mercato. Ce n'est pas le cas donc il travaille pour le moment avec l'équipe réserve auprès de Nicolas Seube et du staff athlétique. A tout moment, Stéphane Moulin peut le réintégrer dans le groupe. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la demande de Stéphane. Mais je me tiendrai attentif et évidemment, j'accepterais si d'aventure ça devait être la demande. Il nous reste un peu plus d'un mois pour clôturer ce mercato et on verra la décision qui sera prise. C'est une chose qui ne m'inquiète pas du tout. Evidemment, pour Jessy, c'est certainement une situation qui est nouvelle pour lui et qui doit être un petit peu plus dur à gérer que nous pour le moment. Ce qui me plairait, c'est qu'il reste avec nous, qu'il s'entraîne avec le groupe et qu'il soit prêt pour la première journée de championnat. On n'est pas dans ce cadre là pour le moment, mais ça n'empêche pas que tout va bien.

F.B : À votre arrivée fin août 2020, peu de joueurs étaient transférables. Il y avait peu d'intérêt pour l'effectif malherbiste. Aujourd'hui, on voit l'intérêt de différents clubs pour Jessy Deminguet, Ali Abdi, Ibrahim Cissé ou encore Norman Bassette. Cela montre la valorisation et le travail qui a été fait par le club?

O.P : C'est vrai que, quand nous avons commencé l'aventure avec Stéphane Moulin et le staff l'année dernière, je savais que j'avais un staff capable de pouvoir et de permettre à ces joueurs de franchir des paliers. Nous avions des joueurs de qualité, encore fallait il les mettre dans les meilleures conditions de travail et de perspectives. Et Stéphane est spécialiste pour pouvoir valoriser et faire progresser les joueurs.

Vous citiez ces joueurs mais le retour d'Hugo Vandermersch au premier plan, le retour de Yohann Court après sa blessure, Alex Mendy qui marque seize buts pour la première fois de sa carrière. C'est la valorisation pas simplement de Jo Lepenant sur lequel nous avons beaucoup discuté, ou Ali Abdi, qui a été élu meilleur latéral gauche du championnat et qui sera à la Coupe du monde. C'est une fierté pour le club, ces joueurs qui sont arrivés comme ça dans notre projet et qui aujourd'hui, grâce au travail, au quotidien de l'ensemble du staff et des joueurs, nous permettent de valoriser le travail. Évidemment, il n'y a pas que ça. Vous parliez de Norman Bassette. Le parcours remarqué en Coupe Gambardella l'année dernière a permis de remettre en perspective le travail du Stade Malherbe de Caen pour les prochaines années et de mettre en valeur le travail qui était réalisé. Cela me remplit de joie et évidemment, cela correspond au travail que je veux faire pour l'avenir. C'est un autre problème à régler : comment garder nos joueurs quand ils sont sollicités. Et aujourd'hui, dans ces conditions, c'est quelque chose que j'avais imaginé et sur lequel il faut maintenant se préparer.