SM Caen : "Retrouver la souverainté à domicile"

Le SM Caen va tenter d'enchaîner un deuxième succès de suite et un premier succès à la maison en recevant l'US Orléans ce vendredi lors de la 13eme journée de Ligue 2. Le groupe victorieux à Paris reste inchangé.

Caen, France

Invaincu depuis l'arrivée sur son banc de Pascal Dupraz, le SM Caen reçoit l'US Orléans avec la volonté de confirmer son regain de forme (5 pts sur les 9 derniers mis en jeu) lors de la 13eme journée de Ligue 2.

On aurait pu prendre plus de points mais il faut rester vigilant. Il y a encore beaucoup de travail à faire, de donnée à améliorer. Les joueurs ont intégré plusieurs facteurs prépondérants. Les séances d'entraînements ont la même intensité et le même niveau d'engagements que les matchs officiels sans avoir plus de blessés. Pascal Dupraz

("C'est bien qu'il y ait du boulot, c'est bon signe")

La victoire contre le Paris FC (4-2), la première depuis le déplacement en août dernier à Ajaccio, a fait du bien aux têtes.

On avait presque oublié ce que c'était de gagner. On a eu des moments difficiles, on espère que ce match en marquera la fin. Le milieu de terrain caennais Jessy Pi.

En recevant le 17eme de Ligue 2, les footballeurs caennais vont tenter d'obtenir une deuxième victoire de rang, ce qui ne leur est plus arrivé depuis avril dernier en fin de saison passée, et bonifier le succès glané à Paris. Il faudra renouer avec une victoire qui les fuit à d'Ornano depuis le début de la saison (Trois nuls pour quatre défaites, Coupe de la Ligue comprise).

Il faut une bonne fois pour toute qu'on retrouve de la souveraineté à domicile. Et s'il y a bien un endroit où on doit être souverain c'est ici. Ce n'est quand même pas un environnement hostile. Pour tous les joueurs, le Stade d'Ornano doit être leur jardin. Pascal Dupraz

Le point sur les absents

Les attaquants absents le seront encore cette semaine (Santy Ngom, Benjamin Jeannot et Malik Tchokounté). Ils s'ajoutent aux absences de longue durée (Jordan Tell et Timo Stavitski).

Le groupe caennais reste identique à celui qui a ramené la victoire la semaine passée à Paris.

Le groupe caennais :

Erwin Zelazny, Rémy Riou - Yoël Armougom, Jonathan Rivierez, Adama Mbengue, Djibril Diaw, Hugo Vandermersch, Steeve Yago et Anthony Weber - Jessy Deminguet, Jan Repas, Anthony Gonçlaves, Prince Oniangué, Baisama Sankoh et Jessy Pi - Caleb Zady Sery, Nicholas Gioacchini et Herman Moussaki.