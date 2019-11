L'entraîneur du SM Caen Pascal Dupraz invité de Allo Malherbe

Pascal Dupraz est l'invité ce lundi soir de Allo Malherbe à partir de 18h10 sur France Bleu Normandie. L'entraîneur du SM Caen reviendra sur la Coupe de France, ses débuts sur le banc caennais et répondra aux questions des auditeurs.

L'entraîneur caennais n'a pas perdu la moindre rencontre depuis sa prise de fonction le Ier octobre dernier. Aux trois nuls et aux deux victoires en championnat de Ligue 2 s'ajoute une qualification en Coupe de France face à Mûrs-Erigné.

