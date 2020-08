Ligue 2 : une rentrée loin d'être nulle pour le SM Caen

Le SM Caen a débuté comme l'an passée par un nul vierge de but sa saison en Ligue 2. Mais si le nul à Sochaux l'an dernier avait été stérile, celui obtenu ce samedi 22 août sur le terrain de Clermont Foot est bien plus encourageant.

Les Malherbistes ont débuté comme l'an passé par un match nul mais avec un match au contenu bien plus rassurant

La saison passée, le SM Caen avait débuté par un nul à Sochaux dans un match fermé qu'il aurait bien pu perdre sur l'une des rares occasions du match.

Treize mois plus tard, le score est identique pour la rentrée des footballeurs caennais mais avec un contenu différent.

La bonne tenue des Tauliers :

Dans une équipe à l'effectif stable, les joueurs-cadres ont été au rendez-vous à Clermont. Anthony Gonçalves, rentré sur le terrain après la blessure d'Alexis Beka Beka, a distillé de bons coups de pattes en seconde période. L'un d'entre-eux aurait pu amener l'ouverture du score par Yacine Bammou (56e) sans un sauvetage du portier clermontois.

Le gardien Rémy Riou a inspiré de la sérénité à la défense. Sa claquette décisive sur la frappe enroulée de Nsimba (57e) et sa parade sur celle d'Hontondji (35e) ont permis de pérenniser le point du nul. Et la charnière Jonathan Rivierez - Anthony Weber a été solide.

Pas de buts encaissés et des occasions

Friable la saison passée (34 buts en 28 journées), la défense malherbiste a tenu le choc en Auvergne. Et si l'animation offensive présente une large marge de progression, les Caennais contrairement au match de l'ouverture de la saison passée auraient pu l'emporter sur leurs occasions franches (Volée de Bammou, Frappe de Gonçalves ou encore face à face de Armougom en fin de rencontre).

Les moins : un banc peu diversifié et la blessure de Béka Béka

Le coaching de Pascal Dupraz est limité par les moyens dans les phases offensives. A Clermont, il ne pouvait compter sur le banc que sur Benjamin Jeannot de retour de blessure et sur Aliou Traoré jugé encore hors forme. La variété est absente au moment où les clubs sont autorisés à effectuer jusqu'à un changements dans la rencontre.

Sorti au bout de 18 minutes de jeu en se tenant l'arrière de la cuisse gauche, Alexis Beka Beka souffre probablement d'une déchirure. Dommage pour le jeune issu du centre de formation titularisé d'entrée. Ce premier quart d'heure était prometteur.

Un nul sans conséquence comparé aux cadors

Cette première journée a été désagréable pour le plus gros budget de la Ligue, Toulouse, battu à domicile par Dunkerque (0-1). Sanction identique pour Guingamp et l'AC Ajaccio dominés sur le même score sur leur pelouse (respectivement par Niort et Châteauroux). Auxerre s'est également pris dans le tapis à la maison face à Sochaux (0-2)

Le relégué Amiens s'est contenté d'un but de Guirassy dans les vingt dernières minutes pour prendre les trois pts face à Nancy. Seuls Valenciennes et le Paris FC ont maîtrisé leur sujet en s'imposant 3-0 face à Pau et à Chambly.

Reste à voir ce que fera le voisin Havrais qui clorera cette première journée en se déplaçant à Troyes, sur le podium la saison passée.