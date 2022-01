Le SM Caen veut contrarier Sochaux pour bien débuter l'année

Le SM Caen a atteint la trêve de Noël sur une série de trois matchs sans défaite même si le nul obtenu à Quevilly (2-2) a laissé beaucoup de regrets.

Stéphane Moulin espère que son équipe va poursuivre sur sa lancée en 2022 ce samedi à Sochaux, chez l'une des cinq meilleures formations de Ligue 2 du moment.

Un SM Caen difficile à battre à l'extérieur

Les footballeurs caennais n'ont perdu qu'une seule fois cette saison en déplacement, il y a près de quatre mois, à Ajaccio (2-0). Deux fois sur trois, les Rouge et Bleu sont revenus avec le point du nul. Depuis leur dernier succès à l'extérieur à Toulouse (2-3), les Malherbistes ont d'ailleurs aligné quatre matchs nuls de suite.

Une chance à saisir pour Yoël Armougom?

Ali Abdi retenu à la Coupe d'Afrique des nations avec la Tunisie, le rôle de piston gauche devrait échoir ce samedi à Yoël Armougom. Le réunionnais n'a connu qu'une seule titularisation ces six dernières journées.

"La moitié de la première partie de saison a été bonne mais lui comme beaucoup, quand la route s'est élevée et que les difficultés sont apparues les unes après les autres, cela a été effectivement très difficile, constate Stéphane Moulin.

Il y a des opportunités comme cela qui se proposent. Il faut savoir les saisir. Cette organisation de jeu peut lui convenir. Comme de l'autre côté (de la défense), ce sont plus des garçons qui sont plus à même d'apporter le danger offensif que finalement être d'excellents défenseurs."

Attention : Sochaux sait ce contenter de peu

Les joueurs d'Omar Daf ont remporté la moitié de leur dix succès en championnat au moyen d'un unique but. Les Sochaliens s'appuient sur l'une des quatre meilleures défense de Ligue 2 pour compenser une attaque faible pour un prétendant aux barrages (11e avec 21 buts en 20 journées).

"Offensivement, on est toujours à la recherche de renforts, a concédé l'entraîneur sochalien dans 100% Stade Malherbe. Depuis le début de la saison, on a des joueurs qui reviennent de blessures. On s'appuie sur un collectif et je pense que c'est ce collectif qui nous permet de performer. Les joueurs le savent. Si on est solide et si tout le monde fait les efforts les uns pour les autres, individuellement, ils vont briller. Tout le monde s'y retrouve. A nous de continuer d'avoir de l'humilité dans notre jeu."

Le Groupe Caennais

Les nombreuses absences dans l'effectif caennais bénéficient à Evens Joseph que l'on n'avait plus vu dans le groupe depuis la venue du Paris FC le 20 novembre (0-1) et à Ilyes Najim qui n'a plus été appelé avec les pros depuis sa blessure contre Nancy (1-0) le 21 août.

La recrue Adolphe Taikeu fait également sa première apparition parmi les dix-huit.

Les dix-huit du SM Caen : Sullivan Péan, Rémy Riou - Yoël Armougom, Prince Oniangué, Adolphe Taikeu, Ibrahim Cissé, Aloys Fouda, Jonathan Rivierez, Hugo Vandermersch - Franklin Wadja, Jessy Deminguet, Anthony Gonçalves - Ilyes Najim, Evens Joseph, Steve Shamal, Nuno da Costa, Caleb Zady Séry et Andréas Hountondji

