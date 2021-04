La réserve du SM Caen en force dans le groupe qui affronte Pau

Fabrice Vandeputte a tenu sa première conférence de presse d'avant-match avant la réception du Pau FC ce samedi. Le nouveau coach du SM Caen dit ne pas avoir la pression et a effectué ses premiers choix. Sept des dix-huit joueurs retenus n'ont pas été vus ou très peu en Ligue 2 cette saison.

Onze jours après l'éviction de Pascal Dupraz, Le nouveau coach du SM Caen va s'installer pour la première fois sur le banc caennais au Stade d'Ornano ce samedi.

Pour ce match face à Pau (16e) et à huit journées de la fin, Fabrice Vandeputte élude toute idée de pression.

"Est-ce que j'ai l'air d'avoir une pression monumentale? Non. Sincèrement pourquoi? Je suis un homme de terrain. Je suis un éducateur depuis longtemps. Je suis bien conscient de la situation dans laquelle le club est. Je suis bien conscient de l'attente de nos supporters, de toute une région, de tout un département, de toute une ville.

Mais justement basons-nous sur le jeu et ce que l'on fait à l'entraînement. Apporter des solutions offensives et défensives aux joueurs. Par rapport à ça j'ai aucune pression parce que j'ai confiance au groupe et à tous les joueurs qui sont au SM Caen pour être conscient de la mission qu'est la notre c'est à dire pas sauver le club mais se maintenir en Ligue 2."

Dix joueurs sur dix-huit ont entre 17 et 21 ans

Place à la jeunesse avec quatre joueurs qui font leur première apparition dans le groupe cette année (Corentin Cal, Andréas Hountondji, Ilyes Najim et Brahim Traoré).

Et Sept des dix-huit joueurs retenus n'ont pas encore joué en Ligue 2 cette saison (Azzedine Toufiqui et Aloys Fouda) ou très peu (16 mn pour Loup Hervieu).

_"On n'a pas une équipe de jeune qui va commencer le match demain (samedi),_ tempère Fabrice Vandeputte. Ce ne sont pas huit jeunes qui vont commencer. Ce sont des joueurs d'expériences et des joueurs athlétisés.

La fraîcheur que peuvent apporter les jeunes et le fait que je les connaisse très très bien et qu'ils savent ce que je veux au niveau du jeu représente un gain de temps pour moi."

Le choix de se passer de certains cadres

Dans une équipe diminuée par les blessures et les suspendus, Fabrice Vandeputte a fait le choix de se passer des expérimentés Anthony Gonçalves et Anthony Weber.

"J'ai beaucoup de respect par rapport à leur professionnalisme. Je compte sur eux bien sûr. Aujourd'hui le choix des dix-huit est fait à l'instant T. Il est basé sur les performances à l'entraînement. Je copte sur eux comme je compte sur beaucoup d'autres. Les hoix qui sont faits ne sont que des choix de terrain par rapport à ce que je vois et ce que j'ai vu depuis le début de saison."

Les Absents

Yoel Armougom a repris "mais on ne va pas prendre de risque, on va le faire reprendre ce lundi". Aliou Traoré a lui "un problème physique depuis le milieu de semaine".

"Je n'ai pas encore vu Steeve Yago", ajoute Fabrice Vandeputte. _"Il n'est rentré qu'hier (jeudi) de sélection (Burkina Faso) et doit suivre une septaine puisqu'il revient d'Afrique."_

Nicholas Gioacchini, Alexis Beka Beka et Jonathan Rivierez sont eux suspendus.

Le groupe du SM Caen : Rémy Riou, Sullivan Péan - Corentin Cal, Prince Oniangué, Aloys Fouda, Hugo Vandermersch, Loup Hervieu, Brahim Traoré - , Azzedine Toufiqui, Yoann Court, , Ilyes Najim, , Jessy Deminguet, Johann Lepenant, Jessy Pi - Caleb Zady Séry, Alexandre Mendy, Benjamin Jeannot, Andréas Hountondji.