SM Caen - Stéphane Moulin : "Attention à ne pas tomber dans la suffisance ou le manque d'humilité"

Les feux sont au vert en se début de saison pour le SM Caen au moment d'aller défier un nouveau candidat à la montée, Dijon, ce samedi soir. Les hommes de Stéphane Moulin ont empoché six points sur les six premiers mis en jeu sans se prendre le moindre but à Nîmes (0-1) et face à Metz (1-0).

Mais le coach caennais est assez expérimenté et a suffisamment de mémoire pour ne pas s'enflammer. Après tout, la saison avait même débuté encore plus fort la saison passée (Victoire Contre Rodez (4-0) et à Niort (0-1)) avant de connaître une suite plus difficile.

"Je suis extrêmement méfiant de nature, rappelle Stéphane Moulin. La confiance, c'est toujours sur un fil . Il n'est pas question aujourd'hui de craindre mais attention à ne pas être trop confiant et à ne pas tomber dans la suffisance ou dans le manque d'humilité. Nous ne sommes que deux équipes à avoir pris six pts. C'est ce qui peut nous guetter même si j'ai trouvé que les joueurs ont été extrêmement heureux de partager la victoire avec le public mais une fois qu'on est rentrés dans le vestiaire il y avait beaucoup de recul par rapport à ça.

On a six pts aujourd'hui parce que l'énergie, l'état d'esprit, la solidarité fonctionnent à merveille mais on pourrait avoir deux pts

C'est à dire qu'on n'est pas dupe. Je suis très content de ce que fait l'équipe mais on n'est pas dupe. Je l'ai dit aux joueurs. A Nîmes, cela s'est joué à quelques secondes près (but victorieux de Godson Kyeremeh à la 92e) et contre Metz cela s'est joué à quelques centimètres (frappe sur le poteau de Georges Mikautadze). Il faut être bien lucide de tout cela. On a six pts aujourd'hui parce que l'énergie, l'état d'esprit, la solidarité fonctionnent à merveille mais on pourrait avoir deux pts aussi. On ne les a pas volé, on est allé les chercher. C'est le mérite des joueurs mais cela reste très très fragile."

Des choix à faire au milieu de terrain

Le SM Caen n'a pour l'instant enregistré qu'un seul forfait, celui du défenseur Emmanuel Ntim qui n'a pas encore joué sous ses nouvelles couleurs.

"Il a une petite gêne au niveau du quadriceps, détaille son coach. Il n'y aura pas de risques de pris, il sera donc forfait. Cela ne semble pas méchant mais suffisamment pour qu'il ne joue pas demain (samedi) quand même."

Une incertitude pèse également sur la participation de Quentin Daubin qui souffre d'une petite gêne à l'ischio. Stéphane Moulin pourrait donc être amené à le remplacer voire aussi à titulariser d'entrée Caleb Zady Séry pour la première fois de la saison.

Une rotation qui peut s'avérer importante pour le groupe et dans un souci de récupération après avoir joué lundi soir contre Metz.

On ne va pas rester sur quelques chose de figé. Il faut réussir à faire que tout le monde se sentent concernés. C'est bien de pouvoir le faire quand tout va bien explique Stéphane Moulin avant de poursuivre : j'ai des hésitations. Il se peut que Caleb démarre ou qu'il ne démarre pas. Il se peut que ce soit Yoann Court ou Bilal.... Je n'ai pas encore choisi mais il est important pour ceux qui jouent un peu moins de les faire un peu respirer, de se sentir un petit peu concerné aussi. J'ai peut-être deux choix à faire au milieu."

Le groupe à choisir parmi : Anthony Mandréa, Yannis Clementia – Adolphe Teikeu, Ibrahim Cissé, Romain Thomas, Ali Abdi, Johann Obiang, Hugo Vandermersch, Lamine Sy – Quentin Daubin, Bilal Brahimi, Djibril Diani, Iyad Mohamed, Noé Lebreton, Yoann Court – Benjamin Jeannot, Caleb Zady Sery, Emmanuel Essende, Alexandre Mendy, Godson Kyeremeh.

