Quel visage va présenter le SM Caen face à Auxerre?

Sans jouer, le SM Caen a perdu deux places avant de se déplacer ce samedi après-midi à Auxerre pour défier l'une des cinq meilleures formations de la Ligue 2. C'est en position de barragiste que le club de football normand va devoir contrarier une équipe Auxerroise dont l'ambition sera de retrouver la deuxième place du classement.

Mais au moment d'attaquer la première de leurs trois dernières rencontres de l'année, ce ne sont pas la position ni le résultat brut des Caennais qui seront observés mais bien le contenu de leur match.

"Le premier acte que j'attends, explique Stéphane Moulin, c'est que l'on montre - même si on ne gagne pas - que l'on peut le faire. Je veux qu'ils jouent à leur niveau. On verra plus tard pour leur meilleur niveau mais qu'ils jouent déjà à leur niveau. Je considère qu'on n'a pas joué à notre niveau lors des derniers matchs. Il y a des rencontres qu'on a perdu comme celle de Dijon où l'on a joué à notre niveau et que l'on ne méritait pas de perdre. Mais il y a des matchs où on a perdu parce que l'on ne jouait pas à notre niveau."

Capable du très bon (Victoire à Toulouse, démonstration contre Rodez) et d'enchaîner les performances faibles (Contre Valenciennes, Paris FC ou Grenoble), le SM Caen a de quoi dérouter et lasser ses supporters.

Une défense à trois centraux?

Travaillée tout au long de la semaine, la défense à trois utilisée lors des deux derniers déplacements (A Amiens en championnat et à Dinan-Léhon en Coupe de France) pourrait être reconduite et permettre à Brahim Traoré d'obtenir sa troisième titularisation en championnat de la saison.

L'idée est de sécuriser la défense tout en se projetant avec des joueurs offensivement dangereux (Mehdi Chahiri, Ali Abdi, Caleb Zady-Séry, Alexandre Mendy).

Le groupe caennais

Absents contre le Paris FC (0-1), Ali Abdi (suspension) et Nuno Da Costa (blessure) retrouvent leur place dans le groupe. Pour la deuxième fois de rang, le latéral Yoël Armougom n'a pas été retenu. La recrue Adolphe Teikeu sans doute considéré comme physiquement trop juste ne fait pas non plus partie des dix-huit.

Restent encore trois joueurs du secteur offensif (Benjamin Jeannot, Kelian Nsona et Yoann court) et un défenseur (Aloys Fouda) à l'infirmerie.

La composition probable du SM Caen : Rémy Riou - Hugo Vandermersch, Brahim Traoré, Prince Oniangué, Ibrahim Cissé, Ali Abdi - Caleb Zady Séry, Johann Lepenant, Jessy Deminguet, Mehi Chahiri - Remplaçants : Yannis Clementia, Jonathan Rivierez, Franklin Wadja, Anthony Gonçalves, Nuno Da costa, Steve Shamal, Andréas Hountondji

AJ Auxerre - SM Caen à suivre en direct ici

