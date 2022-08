Dijon- SM Caen (2-2) - Stéphane Moulin : "Il y a un goût d'inachevé"

L'entraîneur du SM Caen Stéphane Moulin regrette le second but de Dijon, mal négocié par son équipe

Stéphane Moulin, entraîneur du SM Caen : "Sur l'ensemble du match, il est logique mais compte tenu du scenario on repart déçu. Je considère que chaque équipe a eu sa mi-temps.

Ils ont eu la première, on a eu la deuxième avec de grosses occasions en deuxième mi-temps qui n'ont pas toutes été concrétisées mais on a réussi à marquer deux buts. Le gros regret que j'ai, c'est sur le deuxième but. On fait beaucoup d'erreurs sur la même action. Un grand coup de pied devant, c'est tellement facile à défendre qu'on s'y est mal pris et qu'on leur donne l'égalisation. C'est là le regret. On perd deux points.

Encore une fois sur l'ensemble du match, le score me paraît logique mais compte tenu du scénario ils ne doivent pas revenir. Donc là, il y a grosse déception.

On a encore une fois beaucoup trop de déchets techniques sur la première période. est-ce qu'on avait bien récupéré de notre match de lundi face à Metz (1-0)? Je ne suis pas sûr. Il faisait très chaud mais il faisait chaud pour les deux équipes. Ils avaient certainement un peu plus de fraîcheur et surtout plus de dynamisme dans leur jeu. Cela a heureusement changé en seconde période mais pour gagner des matchs il faut jouer deux mi-temps. Il y a un goût d'inachevé.

Il faut reconnaître que la première égalisation de Dijon est magnifique. Quant à la seconde, sur l'engagement, ce n'est pas digne de ce niveau-là. Je ne suis vraiment pas content de ce deuxième but parce qu'encore une fois, c'est tellement simple à gérer. On n'a pas le droit de se faire surprendre sur ce genre d'actions. Je leur ai dit. Il faut apprendre à être exigeant.

Ces phases de jeu-là on doit les gérer mieux que cela. Surtout quand on vient de marquer.