Le SM Caen en déplacement au Havre : "Il serait de bon ton d'être à la hauteur"

Le SM Caen ( 4e) va défendre son point d'avance au classement sur son voisin du Havre (7e) en ouverture de la 11e journée de Ligue 2 ce samedi.

"C'est d'abord avant tout un match particulier pour le club, relève l'entraîneur caennais Pascal Dupraz. Et c'est un match particulier pour tous ceux qui l'aiment et tous ceux qui le servent, tous ceux qui vivent à travers de ce club.

C'est donc un match particulier à plus d'un titre aussi parce que nous venons de perdre nos trois derniers matchs à l'extérieur.

Et je suis de ceux qui considère que extérieur - domicile par les temps qui courent, c'est une notion presque galvaudée parce qu'il n'y a justement pas les supporters.

Cela dit sur les résultats tels que le calendrier nous l'a proposé, sur les trois derniers matchs nous avons perdu à l'extérieur.

Donc à plus d'un titre, en plus d'un derby, c'est un match qui oppose deux équipes qui sont sensiblement proches l'une de l'autre, pas uniquement par la distance mais aussi par les points qui les séparent au classement. Donc il serait de bon ton d'être à la hauteur."

Quatre points pris en cinq journées à l'extérieur

Avec seulement quatre pts pris sur les quinze mis en jeu depuis le début de la saison en Ligue 2 et trois défaites de rang (A Valenciennes, Niort et à Paris), le SM Caen possède le seizième bilan à l'extérieur.

"Il ne faut pas que l'on plie à la première escarmouche de l'adversaire, insiste Pascal Dupraz en s'appuyant sur les exemples des match à Valenciennes (1-0) et à Niort (3-0). Il faut que l'on soit solide et ensuite que l'on marque les buts quand ils s'offrent à nous. Si on n'encaisse pas tout de suite sur des coups de pieds arrêtés et si on marque les occasions qui se présentent à nous, les résultats auraient été tout autre. c'est toujours la même chose. Il faut être plus fort dans les zones de vérités. Plus tueurs, plus méchants dans le bon sens du terme."

Finir les matchs à onze

Après Jonathan Rivierez, c'est au tour du second défenseur central du SM Caen Anthony Weber d'être suspendu après le carton rouge pris face à Nancy (2-1).

Sur les deux derniers matchs, les footballeurs caennais ont récolté onze cartons jaunes et deux cartons rouges.

"Surtout que les expulsions sont évitables. C'est aussi ce que j'ai dit cette semaine aux joueurs. Il serait bon aussi que l'on finisse nos matchs à onze. Ça nous compliquerait moins la tâche.

Le Groupe caennais

Le milieu de terrain Alexis Beka Beka et le défenseur Anthony Weber sont suspendus. Le défenseur Jonathan Rivierez a lui purgé sa suspension et le gardien Rémy Riou en a fini avec sa blessure au genou.

"Loup Hervieu est revenu aussi, relève Pascal Dupraz. C'est une bonne nouvelle. Il était embêté depuis plusieurs semaines. A part Steve Shamal, tout le monde est sur le pont y compris Caleb Zady-Séry."

Le groupe probable : Rémy Riou, Sullivan Péan - Steve Yago, Yoël Armougom, Jonathan Rivierez, Prince Oniangué Hugo vandermersch, Adama Mbengue - Jessy Deminguet, Aliou Traoré, Jessy Pi, Anthony Gonçalves, Yoann Court - Alexandre Mendy, Yacine Bammou, Nicholas Gioacchini, Kelian Nsona et Benjamin Jeannot.

