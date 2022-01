Rémy Riou, gardien du SM Caen : "On sent qu'il ne manque pas grand-chose"

"Il faut s’accrocher et en faire un petit peu plus encore à chaque fois pour enfin avoir une vraie victoire et un match référence sur 90-95 minutes

France Bleu : Rémy, comment se réveille-t-on au lendemain d’une journée comme celle d’hier (samedi) après autant de pérégrinations et après un tel scénario de match?

Rémy Riou : Fatigué (rire). Fatigué physiquement et mentalement. C’est difficile. Vue la physionomie du match, c’est compliqué mais bon, c’est comme cela. Il faut l’accepter. Il faut continuer à bosser pour gommer ces erreurs.

FB : Pour ceux qui ne connaissent pas votre vie de groupe, ces difficultés rencontrées pendant le trajet à Sochaux changent beaucoup de choses en terme de préparation de match ?

R.R : Oui, pour ceux qui ne connaissent pas, c’est sûr que c’est différent d’un autre job mais ce n’est pas la meilleure façon de préparer un match. Il y a eu beaucoup de complications. Cela ne m’était jamais arrivé. C’est vrai que cela a été très compliqué à gérer, surtout d’arriver quarante minutes avant le match. Il faut s’adapter, on l’a très bien fait en rentrant très bien dans le match. Malheureusement, cela n’a pas payé sur le long terme.

Ce n’était pas l’idéal pour préparer un match mais voilà on doit s’adapter

FB : C’est vrai que c’est original de faire une séance vidéo dans le bus sans parler du confort pour le trajet. Ce n’est pas l’idéal pour préparer un match?

R.R : Non, il y a eu beaucoup de route, beaucoup d’attentes, un repas pas très équilibré (rire) et donc un peu tard. C’est sûr que l’on a l’habitude de manger à des heures assez fixes et assez espacées. Là, ça a été fait un peu comme on a pu. Ce n’était pas l’idéal pour préparer un match mais voilà on doit s’adapter. Ca aussi, cela fait partie de la vie d’un professionnel.

FB : Vous vous êtes justement bien adaptés. Vous vous êtes bien rentrés dans le match. On ne peut pas vous le reprocher mais les limites de l’équipe avec les nombreux absents sont apparues en seconde période.

R.R : Oui, on a surtout pris un rouge très tôt très tôt dans le match et on prend un but quasiment derrière. Cela a été compliqué de finir à dix. On savait déjà que c’est une belle équipe et qu’à onze ce serait compliqué. Même en encaissant très vite le premier but, je pense qu’à onze on aurait pu attendre un peu et jouer nos coup à fond. A dix, c’était un peu plus compliqué. Est-ce que sur la longueur du match la préparation a joué un peu dans les organismes ? Je ne sais pas. On avait quand même des absents mais il y avait des garçons présents qui avaient aussi leur chance à jouer. C’est dommage de ne pas ramener quelque chose de Sochaux.

Je pense qu’à onze on aurait pu attendre un peu et jouer nos coup à fond. A dix, c’était un peu plus compliqué

FB : Depuis le début de cette saison, à chaque fois que vous pouvez vous remettre la tête à l’endroit, il vous arrive une tuile. Là, ce sont les nombreux absents qui vous empêchent de redémarrer l’année 2022 avec un effectif complet et ce scénario de match qui ne vous aide pas non plus.

R.R : C’est comme ça. Il faut s’accrocher. Dans la vie, rien n’est facile. Cela ne reste que du foot. On n’est pas loin. On le sent puisque l’on fait une grosse entame de match. On sent qu’il ne manque pas grand-chose. Justement pour faire tourner tout ça en notre faveur, il faut s’accrocher et en faire un petit peu plus encore à chaque fois pour enfin avoir une vraie victoire et un match référence sur 90-95 minutes.

FB : C’est ce qui vous manque aujourd’hui ? Un match référence ?

R.R : Il nous manque surtout un match complet. On a joué 90 minutes contre Quevilly (2-2). Malheureusement, il y avait cinq minutes d’arrêts de jeu. Après, je ne sais pas ce qu’il nous manque mais il nous manque un match complet pour pouvoir remporter des matchs et prendre des points.

Il faut s’accrocher et en faire un petit peu plus encore à chaque fois pour enfin avoir une vraie victoire et un match référence

FB : Ce scénario répétitif de mener et de se faire rejoindre – même si les scénarios des matchs sont différents – est assez pénible ?

R.R : Oui mais c’est assez anecdotique. Je ne reste pas trop focalisé là-dessus parce que, dès que l’on fait une fixette sur ces choses là, cela reste. C’est arrivé deux voire trois matchs sur vingt. C’est trop mais cela reste anecdotique. Cela ne jouera pas sur la fin de championnat.

FB : Que faut-il aujourd’hui ? Faut-il demander encore un peu de patience à l’entourage du club, aux supporters ?

R.R : On est une équipe jeune. On voit qu’on est un peu naïf sur certaines situations. Il faut du temps. Cela se met en place, doucement. On voit qu’on fait de bonnes choses. Après, c’est sûr qu’on n’est pas aidé par les éléments extérieurs. On finit à dix à la soixantième minute. C’est très compliqué mais c’est très encourageant de faire des matchs comme cela. Sur notre dernière rencontre, on a prouvé qu’on pouvait faire quelque chose et voilà. C’est de bon augure pour la suite.

Sur ce que l’on a montré sur les derniers matchs, la zone rouge ne me fait pas peur. Après, il faut être un peu plus consistant.

FB : Pour un gardien, vous n’avez pas été aidé non plus par les erreurs défensives ces derniers temps à l’image d’hier (samedi) sur certaines phases de jeu mal négociée ou sur les coups de pied arrêtés.

R.R : C’est comme ça. Quand on est gardien, il faut s’adapter aux situations. J’essaye de recadrer, de parler beaucoup pour éviter justement des petites erreurs de placements, que l’on reste concentré tout au long du match. Après, ce n’est pas évident. J’ai aussi mon rôle à tenir. On en apprend tous les jours et l’on progresse tous les jours.

FB : Dans dix jours, vous avez une grosse semaine qui vous attend avec la réception d’Ajaccio et de Niort. Vous allez avoir une semaine de préparation complète avant ces matchs ?

R.R : C’est bien. J’aurais préféré enchaîner un peu plus vite mais au moins on va enchaîner ces deux matchs pour se relancer, prendre les six points pour remonter un peu pour montrer qu’on est capable d’avancer et de faire de belles choses.

FB : La zone rouge ne vous fait pas peur ?

R.R : Non, cela ne me fait pas peur. Sur ce que l’on montre hier (samedi) et sur ce que l’on a montré sur les derniers matchs, cela ne me fait pas peur. Après, il faut être un peu plus consistant.