SM Caen : Stéphane Moulin : "Aller vers quelque chose de durable, de cohérent, d'efficace"

Le SM Caen a l'opportunité ce vendredi d'enchaîner un deuxième succès de rang en recevant Niort en match en retard de la 20e journée de Ligue 2. Les hommes de Stéphane Moulin ne l'ont réussi qu'une fois, lors des deux premières journées. Ils ont surtout envie de confirmer le succès probant de lundi face à Ajaccio (2-0), ce qu'ils n'avaient pu réussir après leur performance à Toulouse (2-3) en septembre dernier.

"Je ne vais pas dire que j'ai hâte de voir comment on va se comporter mais en tout cas aujourd'hui on a un point de référence et j'aimerais comme beaucoup qu'on démontre que ça y est, explique Stéphane Moulin. On a quelque chose. On va vers quelque chose de durable, de cohérent, d'efficace. Ce qui n'avait pas été le cas par exemple après le match contre Toulouse. On va pas ressasser le passé mais je me souvient des commentaires de Toulouse : "ça y'est, c'est le déclic. Et puis finalement c'était plutôt des claques."

Le club de football normand n'enregistre que des rentrées au moment d'aborder la réception des Chamois (8e). C'est assez rare pour le souligner.

Il n'y a pas de bobos, il n'y a pas de blessés

"On a bien récupéré. Après, c'est toujours difficile de bien savoir où on en est puisque les séances restent des séances de récupération, souligne le coach caennais. En tout cas il n'y a pas de bobos, il n'y a pas de blessés. Ca veut dire que tout le monde devrait être opérationnel demain (vendredi). On va même avoir du plus puisqu'on va récupérer Nuno da Costa sans perdre personne à priori."

Mais à l'heure d'enchaîner un deuxième match en quatre jours après le succès contre Ajaccio (2-0), le Staff caennais de surveiller au plus près l'état de forme du groupe qui varie d'un joueur à l'autre. Cela pourrait amener le coach caennais à faire souffler certains, voire changer de système pour faire revenir Nuno Da costa.

Ils étaient à 100% pour jouer le match. Est-ce qu'ils le seront quatre jours plus tard? C'est la question

"J'ai des garçons qui ont joué lundi mais qui n'avaient pas joué depuis longtemps. Alexandre Mendy n'avait pas joué depuis cinq semaines avec une blessure aux adducteurs. Il faut juger aussi la garantie qu'on ne prendra pas de risques en l'alignant quatre jours plus tard. Il y a aussi Johann Lepenant et Brahim (Traoré) qui revenaient du Covid. C'est ce match quatre jours après qui soulève quelques interrogations. Il y avait aussi Djibril (Diani) qui n'avaient pas joué depuis cinq semaines. Ils étaient à 100% pour jouer le match. Est-ce qu'ils le seront quatre jours plus tard? C'est la question."

Le défenseur Adolphe Taikeu et les attaquants Kelian Nsona et Benjamin Jeannot poursuivent leur programme de soins.

Le groupe Caennais à choisir parmi : Yannis Clementia, Rémy Riou - Yoël Armougom, Brahim Traoré, Ibrahim Cissé, Prince Oniangué, Jonathan Rivierez, Hugo Vandermersch, Aloys Fouda - Anthony Gonçalves, Jessy Deminguet, Djibril Diani, Johann Lepenant, Yohan Court, Steve Shamal, Ilyes Najim - Andréas Hountondji, Alexandre Mendy, Nuno Da Costa et Caleb Zady Séry.