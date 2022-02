Nancy - SM Caen (1-1) - Stéphane Moulin : "On a mal joué les coups offensifs"

Nancy et le SM Caen se sont séparés sur un nul un but partout lors de la 23e journée de Ligue 2 ce samedi. L'entraîneur caennais regrette de ne pas avoir vu son équipe ouvrir le score et retient sa capacité à être revenu au score.

Stéphane Moulin, entraîneur du SM Caen : "Le score me parait logique. J'ai juste des regrets de ne pas avoir mené au score. On doit être devant. On a deux-trois grosses occasions et une tête d'Oniangué en début de deuxième mi-temps. On a mal joué les coups offensifs. On n'a pas trouvé preneurs sur nos centres. Ce qui n'a pas été leur cas. On savait que ce serait un match difficile mais on s'est donné la possibilité de le gagner mais on aurait aussi pu le perdre.

Comme souvent, on n'a pas souvent été mis en danger en première mi-temps et en début de seconde après d'un seul coup on sent qu'on devient fragile, on se fait perforer mais ce n'est pas un mauvais match. Ce que je vais retenir, c'est qu'on a été capable de revenir. C'est bien. Après, on était venu pour réagir par rapport au résultat de Niort. Pour l'instant, on ne perd pas deux fois de suite ce qui veut dire qu'on réagit. Cela donne un match mièvre.

Je voudrais aussi souligner la prestation de notre gardien, qui a été chahuté ces derniers temps. Il nous a évité certainement une défaite."

Albert Cartier, entraîneur de l'AS Nancy-Lorraine : "Finalement, dans les stats du match on a treize tirs, dix tirs dans la surface. ce qui ne nous était pas arrivé dans la saison mais seulement cinq de cadrés. Cela résume aussi le fait que l'on n'a pas obtenu la victoire que l'on méritait même s'ils ont eu la première occasion. On a mis les ingrédients pour mettre en difficulté cette équipe de Caen. On peut nourrir des regrets mais on peut se dire que c'est dans cette voix qu'il faut continuer.