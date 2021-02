Le SM Caen veut stopper sa glissade face à Valenciennes malgré l'adversité

Quatre buts encaissés à Chambly chez le 18e, un joueur expulsé (Nicholas Gioacchini) et la perte d'un deuxième gardien (après Rémy Riou) dans des circonstances glaçantes.... Décidément rien ne tourne dans le bon sens pour le SM Caen même s'il en faut encore plus pour décourager Pascal Dupraz.

L'entraîneur caennais, accablé par les erreurs défensives à répétition ne cache pas qu'il aimerait voir son équipe se remettre la tête à l'endroit face à Valenciennes ce mardi soir. Et mettre fin à une série qui a vu les Caennais ne gagner qu'un seul de leur onze derniers matchs de Ligue 2.

"Si on était un tout petit peu plus attentif, concentré, avec ce groupe-là on devrait être en train de se marrer malgré tout. Et on se marre pas. J'aimerais voir un match où on ne fait pas d'erreurs, où on ne donne rien, , implore Pascal Dupraz. Moi j'aimerais accepter la défaite un jour quand l'équipe en face est supérieure."

Si le SM Caen récupère son défenseur Anthony Weber et son milieu de terrain Yoann Court ("Il postule à une place dans le groupe"), le club de football normand devra encore se passer de son milieu Kelian Nsona.

Yoann Court est candidat à un retour dans le groupe après sa blessure © Radio France - Olivier Duc

Mais ce n'est rien par rapport à l'absence de ses deux gardiens Rémy Riou et Garissone Innocent. Le Second devait d'ailleurs regagner Caen ce lundi après sa perte de connaissance en plein match à Chambly (2-4).

" Franchement à vivre c'est... je ne sais même pas si j'arrive à mettre des mots sur ça en fait, relate son partenaire Hugo Vandermersch. Quand on voit Gari allongé comme ça au sol, on ne se pose pas de questions. On court rapidement vers lui. On espère tout simplement qu'il soit encore en vie. Il va bien aujourd'hui, tant mieux et c'est ce qu'il faut retenir."

Face à Valenciennes, Sullivan Péan sera accompagné dans le groupe caennais par le jeune Yassine Gueddar mais le club ne désespère pas de recruter un nouveau gardien dans les dernières heures du Mercato car avec ces absences sans durée d'indisponibilité précise, le SM Caen a besoin d'un renfort dans les buts.

"Ça fait un an et demi que je le dis, relève Pascal Dupraz avant de rapidement préciser ses propos. Cela dit des choix avaient été clairement faits auxquels j'avais souscrit.

Ce sont des concours de circonstances qui s'ajoutent les uns aux autres et qui font qu'aujourd'hui on ne dispose que d'un gardien valide ayant joué deux matchs dans sa carrière en Ligue 2. Il est logique d'avoir une réflexion à ce sujet alors qu'il reste seize matchs."

Ce mardi soir, C'est Sullivan Péan qui gardera pour la troisième fois cette saison en Ligue 2 les cages du SM Caen assisté sur le banc par le gardien du centre de formation Yassine Gueddar (Il fêtera ses 20 ans ce dimanche)

Première dans le groupe pour le gardien Yassine Gueddar à cinq jour de fêter ses vingt ans © Radio France - Olivier Duc

Le groupe probable : Sullivan Péan, Yassine Gueddar - Hugo Vandermersch, Yoël Armougom, Jonathan Rivierez, Anthony Weber, Adama Mbengue, Steeve Yago – Jessy Pi, Johann Lepenant, Jessy Deminguet, Prince Oniangué, Anthony Gonçalves, Yoann Court – Alexis Beka Beka, Alexandre Mendy, Benjamin Jeannot, Yacine Bammou et Caleb Zady Sery.