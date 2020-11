Steeve Yago, défenseur du SM Caen : " c'était dur de rester éloigné des terrains"

Rejoindre la sélection du Burkina Faso lors de la précédente trêve internationale a sans doute coûté cher à Steeve Yago, l'un des internationaux caennais (Avec Jason Ngouabi et bientôt Niccholas Gioacchini).

Le latéral droit du SM Caen a contracté le virus du coronavirus et s'est retrouvé à devoir s'isoler loin des terrains de la Ligue 2.

"On est testé avec le club toutes les semaines. Je revenais de sélection à Casablanca. J'avais fait une semaine là-bas. Je pense que le fait de voyager beaucoup a développé le virus. C'est en revenant ici que je me suis fait testé positif."

C'était un peu de l'ennui à la maison. J'ai essayé de bosser comme je pouvais.

"Je ne présentais aucun symptôme mais c'était dur de rester éloigné des terrains pendant pratiquement dix jours. Je suis conscient qu'il faut respecter les consignes de sécurité et rester à l'écart. C'était un peu de l'ennui à la maison. J'ai essayé de bosser comme je pouvais. Je n'ai rien ressenti. J'ai pu rester posé sur mon canapé avec Netflix, la Playstation tranquillement. Le seul problème c'est de ne pas pouvoir faire de cardio parce qu'on sait jamais avec cette maladie. Je devais rester vraiment le plus tranquille possible.

On peut perdre beaucoup en dix jours et c'est aussi dans le ressenti du terrain. On peut se blesser plus facilement. On peut soit être en déficit de cardio ou soit avoir des petits pépins."

Cinq fois titulaires sur les six premières journées, Steeve Yago a donc manqué les trois dernières journées. Si des cinq joueurs testés positifs à la Covid-19, Steeve Yago a été le premier à revenir en entraînement de groupe, il n'a cependant pas encore retrouvé sa place sur la feuille de match en raison de pépins physiques liés à une pubalgie.

"J'ai eu une semaine pour revenir avec le groupe mais ça a été un peu compliqué. J'avais un peu des douleurs mais là je me sens super bien. J'ai eu la chance on va dire de rester au repos le week-end dernier (Face au Paris FC) pour être mieux en forme cette semaine."

Que ce soit moi qui joue ou Hugo, le coach (Pascal Dupraz) a plusieurs façons de faire tourner l'effectif et c'est bien pour le groupe

Remplaçant pour son dernier match face à Amiens (1-0), Steeve Yago a vu Hugo Vandermersch aligné quatre titularisations de rang à son poste. Il n'en tire aucune animosité. Les possibilités de rotation avec les cinq changements par match facilitent la gestion des temps de jeu. Et les résultats adoucissent les déceptions.

"On a une totale confiance dans le groupe. Malgré mon absence, Hugo a fait de très bons matchs sur le côté droit. On a la chance d'avoir un groupe élargi. C'est frustrant mais ça prouve que la concurrence est bonne et elle est surtout saine.

Que ce soit moi ou Hugo qui joue, le coach (Pascal Dupraz) a plusieurs façons de faire tourner l'effectif et c'est bien pour le groupe. Cela donne plus de choix dans les schémas. Cela peut faciliter les fins de rencontres. Je pense que cette année on est bien lancé."

Steeve Yago espère être présent pour la réception de Nancy ce samedi. Il y retrouvera une bonne connaissance.

"Je connais bien à Nancy Ernest Seka. On a grandi ensemble. On est du même club, de Sarcelles. On a eu des chemins différents mais on s'est toujours suivi. Je vais le titiller un peu cette semaine.

Ils ont un effectif de très bonne qualité. Nancy est une équipe qui revient bien. Ils ont une bonne confiance en eux. Ils ont à cœur de faire de bons résultats contre les grosses équipes on va dire comme nous mais on va leur rendre la tâche difficile. A domicile on se doit de faire un bon résultat."