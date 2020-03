SM Caen - Stéphane Bernard : "L'adjoint doit être à 2000% derrière le coach"

Stéphane Bernard a 42 ans mais a déjà consacré plus de la moitié de sa vie à coacher, essentiellement dans un rôle d'adjoint qui lui plaît bien.

"Je suis dans le foot depuis que j'ai cinq ans. J'ai été joueur de foot à Gueugnon où j'ai fait le centre de formation et puis après à l'âge de 20 ans j'ai passé mes diplômes d'entraîneur.

J'ai continué dans cette voie en tant que joueur. Je jouais en National II et j'ai eu la chance de passer mes diplômes et c'est quelque chose qui me plaisait.

Mon père était un ancien pro (Alain, ancien joueur de Ligue 2 avec Gueugnon). Il a ensuite passé le cap pour devenir entraîneur. Il m'a donné cette fibre-là.

J'ai commencé avec les jeunes pour être avec les pros aujourd'hui. On va dire que j'ai fait toutes les classes (sourire)."

Cette vocation précoce va se poursuivre en accompagnant la montée en puissance d'un club savoyard où il a été l'adjoint d'un certain Pascal Dupraz.

Il séjournera dix-sept ans à Evian-Thonon-Gaillard du CFA2 en tant que joueur jusqu'à la Ligue 1 sur le banc en tant qu'entraîneur-adjoint.

"J'étais joueur en équipe première et responsable des jeunes. Après, à 25 ans, j'ai passé mon diplôme. A l'époque c'était le diplôme d'entraîneur de football qui est depuis devenu le D.E.S.

Pascal m'a ensuite donné la chance d'être adjoint, d'être préparateur physique avec lui et j'ai passé les étapes que les gens connaissent."

Entraîneur adjoint à Evian-Thonon-Gaillard puis au Havre, Stéphane Bernard a été contacté par Pascal Dupraz pour le rejoindre au SM Caen en octobre dernier.

"L'adjoint doit être à 2000% derrière le coach par rapport aux principes de jeu, comment concevoir et animer une séance, avoir une relation que peut-être l'entraîneur n'a pas avec les joueurs etc... c'est ça pour moi le rôle d'adjoint.

Aujourd'hui, peut-être que le rôle d'adjoint a évolué. Il y a quelques années, l'entraîneur était beaucoup plus sur les séances pour animer.

Maintenant, il prend un peu plus de recul. C'est l'adjoint qui met en place et anime la séance et le coach est là pour intervenir par moment voire ne pas intervenir ou prendre un peu plus de recul. C'est ça le rôle de l'adjoint à savoir mettre en place des choses que l'entraîneur veut mettre en place et l'aider dans pas mal de domaines."

Entre les mises au vert, les préparations de séances, les entraînements et les jours de matchs, entraîneur adjoint est un métier chronophage mais Stéphane Bernard ne l'échangerait pour rien au monde.

"Quand on s'embarque dans un staff technique de haut niveau, on sait que du soir au matin on est sur le terrain ou dans un bureau. On sait que le week-end, on peut partir au vert pour 24 ou 48 heures. Je suis avec ma femme depuis bientôt 25 ans. Elle le sait.

Ce n'est peut-être pas facile pour la famille mais ce sont des choses normales si tu veux faire ce métier-là. On ne peut pas passer une heure et demi de séance, se doucher et repartir chez soi.

Il y a un travail à faire. Il y a une préparation de séances, des échanges avec le staff pour voir si la séance s'est bien passée, s'il y a des choses à améliorer ou pas, travailler la prochaine séance et sur les prochains adversaires donc cela demande un travail.

On ne peut pas avoir un bon salaire et faire deux heures de travail. On fait déjà le plus beau métier du monde. A côté de ça, il faut bien faire des heures."