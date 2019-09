SM Caen - Benjamin Jeannot : "Je ne suis pas obnubilé par le but"

Caen, France

Arrivé légèrement blessé de Dijon, Benjamin Jeannot est apte à jouer ce vendredi face à Troyes. Ce sera l'une des recrues du Mercato apte à jouer puisque Steeve Yago et Caleb Zady Séry seront absents du déplacement. Quant à Jordan Tell et Santy Ngom, ils sont incertains.

Benjamin Jeannot sait très bien l'attente que les supporters ont pour les nouvelles recrues après le départ médiocre du SM Caen au bout de six journées (Une quinzième place avec six pts et quatre buts marqués).

Quand tu as un attaquant qui arrive, on veut qu'il marque, qu'il soit décisif et qu'il fasse la différence

"C'est comme dans tous les clubs. Quand tu as un attaquant qui arrive, on veut qu'il marque, qu'il soit décisif et qu'il fasse la différence. Je ne me mets pas une pression particulière.

Je sais mon jeu et je vais tout donner sur le terrain et puis si je fais des appels et que cela permet à un autre joueur de marquer cela me va bien aussi."

L'attaquant de Dijon a été transféré en fin de mercato. Il est content d'avoir eu l'opportunité de trouver le SM Caen alors qu'il pensait jouer une troisième saison de suite en ligue 1 avec le club bourguignon.

"Cinq jour avant la fin du Mercato, je vois le coach qui me dit le matin qu'il compte sur moi et l'après-midi tout avait changé.

Il me prévient qu'il va y avoir quatre renforts offensifs à Dijon et que si je trouve un club qui paye mon transfert je peux y aller.

C'est sûr que c'était un petit choc. C'est pour ça que j'ai mis un peu de temps à arriver à Caen et que je n'ai signé le lundi que le dernier jour. Quand ça se passe comme ça, dans un club comme Dijon qui se dit familial, c'est sûr que ça fait un peu mal mais aujourd'hui je suis très heureux d'être là."

A 27 ans, Benjamin Jeannot retrouve donc la Ligue 2 qu'il avait connu en début de carrière avec Châteauroux et Nancy. C'est dans cette division et avec la Berrichonne qu'il avait connu sa saison la plus prolifique en 2012-2013 avec 10 buts en championnat.

Je ne suis pas obnubilé par le but. J'ai confiance en moi et en mes qualités

"Avant quand on est plus jeune, on pense tout le temps au nombre de buts. Mais je sais qu'en travaillant bien et en étant bien dans la vie et tout, t'es récompensé sur le terrain.

Avec les années, j'ai appris à jouer à peu près à tous les postes offensifs. A la fin avec Antoine Kombouaré je jouais même sur le côté mais mon poste préférentiel c'est devant, à deux ou tout seul avec un dix. je m'adapte bien.

"C'est sûr il y a toujours cette pression mais j'arrive à me mettre la bonne pression. Je ne suis pas obnubilé par le but. J'ai confiance en moi et en mes qualités. Je sais que devant les buts je suis adroit donc ça va venir en étant au bon endroit au bon moment."