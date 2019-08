SM Caen - Malik Tchokounté : " je ne fais pas attention à tout ce qui est négatif"

Caen, France

Malik Tchokounté a vécu une première saison paradoxale sous le maillot du SM Caen. Recruté la saison passée dans l'esprit d'être remplaçant, l'attaquant caennais a découvert la Ligue 1 et obtenu un temps de jeu conséquent (29 apparitions) sans pour autant marquer ni empêcher la relégation du club de football normand.

"C'est partagé entre la joie et la déception, reconnaît Malik Tchokounté. On découvre la Ligue 1, on prend plaisir mais on perd. On joue mais on ne marque pas. On était venu pour se maintenir et on descend. C'est vrai que c'est un sentiment mitigé."

Avec une saison passée vierge de but en Ligue 1, il faut remonter à mai 2018 et un penalty à Clermont pour retrouver trace de son dernier but en championnat sous les couleurs du Paris FC et même à mars de la dernier année pour un but sur une action de jeu à Valenciennes.

Forcément, un attaquant qui ne marque pas s'attire les critiques. Son parcours lui permet de les relativiser et d'assumer ce manque sans tomber dans le doute.

"Je ne me préoccupe pas trop des critiques, franchement. Il y a beaucoup de personnes autour de moi et de bons supporters, beaucoup de soutiens. Après, je ne fais pas attention à tout ce qui est négatif. On fait avec sans se prendre la tête."

A bientôt 31 ans (le 11 septembre), Malik Tchokounté a suffisamment dû se battre dans sa carrière pour s'inquieter du recrutement de renforts offensifs supplémentaires dans l'effectif. Il préfère faire parler son sens du collectif.

"On ne se prend pas trop la tête avec ça, explique celui qui a dû attendre 2017 pour connaître sa première saison pro, on pense vraiment au temps présent et au match à venir contre Niort.

Quand les renforts arriveront, ils arriveront. On s'adaptera. Le plus important est de faire avec ce que l'on a pour faire du mieux possible."

A l'origine de l'action qui a amené le premier but caennais à Ajaccio (2-1), Malik Tchokounté espère servir le collectif caennais aussi efficacement cette saison qu'en 2017-2018 sous les couleurs du Paris FC lorsqu'il avait inscrit douze buts en Ligue 2.