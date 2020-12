Face à Troyes, le SM Caen ne veut pas perdre le contact

Le SM Caen va tenter de renouer ce samedi avec un succès qui les fuit depuis trois matchs et son déplacement victorieux au Havre (2-1). Il faudra pour cela faire chuter le leader Troyes qui reste sur neuf matchs de rang sans défaite.

"J'ai la faiblesse de penser qu'il y a une incertitude quand au résultat final, ironise l'entraîneur caennais Pascal Dupraz. On va tenter déjà d'une part de reprendre notre marche en avant parce qu'en ce moment on marche pas bien vite depuis trois matchs (Deux nuls et une défaite). On doit le reconnaître alors qu'on espérait faire beaucoup mieux en terme de points.

Néanmoins, même si cela n'appartient qu'à moi, je trouve qu'on est en progrès dans le jeu. Il y encore beaucoup de choses que l'on peut améliorer mais on est toujours là malgré tout. Le stade Malherbe est encore une équipe qui compte dans le championnat et bien malin qui peut dire aujourd'hui à quelle place nous finirons."

Retour de Deminguet, Bammou trop juste

Le milieu de terrain Jessy Deminguet est apte. "C'est la bonne nouvelle, souligne Pascal Dupraz. Il est de retour depuis le début de la semaine."

Yacine Bammou est en revanche trop juste. "Notre volonté c'est de le récupérer en pleine possession de ses moyens. Son absence est préjudiciable mais il ne faut pas que cela devienne fâcheux."

Il existe encore une interrogation pour Prince Oninangué (Mollet) et Loup Hervieu qui "alterne les aller-retour avec l'infirmerie avec un souci récurrent à la cheville mais ça semble aller mieux".

Le groupe probable du SM Caen : Rémy Riou, Sullivan Péan - Steve Yago, Yoël Armougom, Jonathan Rivierez, Anthony Weber, Hugo Vandermersch - Jessy Deminguet, Aliou Traoré, Jessy Pi, Anthony Gonçalves, Alexis Beka Beka, Yoann Court, Caleb Zady-Séry - Alexandre Mendy, Kelian Nsona, Nicholas Gioacchini et Benjamin Jeannot.