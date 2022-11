SM Caen - Annecy, dernière étape avant le mondial au Qatar avec la Tunisie pour Ali Abdi?

Participer à la Coupe du Monde est un véritable graal pour le jeune homme. "C'est un rêve depuis 28 ans, depuis que j'ai commencé le foot répond dans un grand sourire Ali Abdi. J'espère vraiment pouvoir jouer une Coupe du Monde. Tous les joueurs du monde qui font ce sport pensent la même chose que moi. La Coupe du monde est le plus grand et le meilleur tournoi."

Il lui reste encore quatre jours à patienter avant de savoir si son nom sera bien dans la liste des joueurs retenus par la sélection tunisienne. Une attente qu'il partage en famille. Il lui reste aussi un dernier match à jouer en championnat avec le SM Caen . Ce sera samedi contre Annecy à la maison puisqu'il sera suspendu pour la Coupe de France. Le moment est particulier pour le latéral gauche, conscient qu'une blessure à cette période de la saison pourrait tout stopper pour lui.

"Franchement, pour être clair avec tout le monde, dans cette période-là tu perds un peu. Tu n'es pas à 100% au niveau de l'engagement estime Ali Abdi. Mais je ne préfère pas penser à cela. Quand on pense trop aux blessures, cela peut arriver vite. Mais quand tu penses à être moins engagé, que tu ne mets pas tes pieds à 100%, c'est là que tu vas prendre la blessure. Il ne faut pas penser à ça mais un petit pourcentage de ton mental y pense quand même."

Cette période, le défenseur tunisien l'a plutôt bien géré en faisant un bon retour de blessure et en se montrant incisif face à Rodez (2-0) et à Valenciennes (1-1).

Il y a évidemment cette fierté de pouvoir représenter le SM Caen et ses supporters . "Il faut que je fasse le nécessaire sur le terrain pendant la Coupe du Monde pour que je sorte une bonne image pour le club et pour le championnat de Ligue 2. Il y a des joueurs qui méritent d'être sélectionnés et c'est bien qu'un joueur de Ligue 2 participe à cette compétition.

Les discussions et polémiques autour de l'organisation de la Coupe du Monde ou la volonté de boycott affichée par certains ne le perturbent pas.

"Franchement je suis en dehors de tout ça, je ne suis pas ce qui a été dit par les médias sur le Qatar. Je ne regarde que ce qui touche le sportif, l'extra-sportif ne me concerne pas", explique avec honnêteté le latéral gauche caennais.

L'international tunisien reste aussi concentré sur sa saison et les objectifs qu'il s'est fixé avec le SM Caen. Ali Abdi a joué la carte de la stabilité pour sa famille et en vue de participer au Mondial en prolongeant jusqu'en 2026 en début de saison. S'il est retenu dans la liste de la Tunisie, ses objectifs seront à la fois collectifs et individuels.

Les attentes sont d'abord collectives et de passer le premier tour avec la Tunisie. Il y a après l'objectif individuel, bien sûr, celui d'être performant. Montrer à tout le monde que je suis là et que je suis un bon joueur et que je mérite de jouer dans les grands championnats. C'est le plus grand coup de projecteur dans le monde du foot. Si tu es bien en Coupe du Monde, les dirigeants de clubs vont te voir. Mais aujourd'hui je suis bien à Caen. "

Avant de penser à faire ses bagages pour le Qatar et le tournoi mondial, Ali Abdi aura à cœur de laisser le SM Caen le mieux positionné possible avant la trêve et de finir par un succès à d'Ornano contre Annecy, samedi soir, pour le dernier match de l'année 2023 à domicile.