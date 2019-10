SM Caen : quatre changements pour affronter Valenciennes

Caen, France

Le SM Caen affronte Valenciennes lors de la 11eme journée après quinze jours de trêve. Après l'attaquant Nicholas Gioacchini, c'est au tour du jeune défenseur Alexis Beka Beka de faire sa première apparition dans le groupe concocté par Pascal Dupraz.

"C'est méconnu mais j'ai souvent lancé de jeunes joueurs de manière inattendue, a expliqué en conférence d'avant-match le coach caennais. Pour certain, cela marche pas trop mal pour eux. Pour la plupart, ils ne se souviennent pas que je les ai lancés, ça c'est bien normal."

Première apparition dans le groupe pro pour Alexis Beka Beka © Radio France - Olivier Duc

Le défenseur Djibril Diaw et l'attaquant Santy Ngom font leur retour dans les 18 ainsi que le milieu de terrain Jessy Pi de retour de suspension.

Nicholas Gioacchini, Arnold Isako et Durel Avounou n'ont pas été en revanche retenus.

La pause internationale a permis à Pascal Dupraz de préparer physiquement son groupe aux besoins exigés par le jeu qu'il souhaite mettre en place.

"Pour l'avoir vu et pour l'avoir pratiqué parce que cela a été mon métier, il n'y a rien de plus désagréable d'être hors de forme. Parce que quand on n'est pas en forme, quand on pense à s'économiser en courant, on réalise moins bien techniquement et souvent on se cache parce qu'il faut qu'on récupère."

Cette préparation physique et technique s'est faite sans les internationaux Malherbistes.

"Cinq internationaux, c'est la rançon de la gloire. J'aurais préféré qu'ils soient avec nous. Le programme était copieux. Je ne suis pas certain qu'en sélection les charges de travail ont été comparables."

Le capitaine Anthony Gonçalvés suspendu sera absent ainsi que l'attaquant Malik Tchokounté (élongation) et le défenseur Younn Zahary (gêne musculaire).

Le groupe caennais

Gardiens : Erwin Zélazny, Rémy Riou - Défenseurs : Yoël Armougom, Hugo Vandermersch, Jonathan Rivierez, Adama Mbengue, Steeve Yago, Alexis Beka Beka, Anthony Weber, Djibril Diaw - Milieux de terrain : Baïsama Sankoh, Jessy Deminguet, Prince Oniangué, Jan Repas et Jessy Pi - Attaquants : Benjamin Jeannot, Santy Ngom et Caleb Zady Sery.