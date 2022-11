Ligue 2 (J14) - Le SM Caen à Valenciennes pour se replacer?

Le SM Caen se rend chez sa bête noire Valenciennes ce samedi lors de la 14e journée de Ligue 2. Les footballeurs caennais viseront un troisième match sans défaite après leur succès en championnat contre Rodez (2-0) et une qualification aux penalties la semaine passée à Saint Malo (2-2 / 4 T.A.B à 3) .

Le défi sera de taille face à l'une des meilleurs équipes de Ligue 2 à domicile. Valenciennes a grapillé 14 pts en 6 journées, ne compte aucune défaite et a déjà accroché quelques têtes à son tableau de chasse devant son public (Le Havre, Sochaux et Guingamp).

Mais malgré les statistiques, le moment semble idéal pour réaliser un joli coup à la portée de nos Normands à l'aise dans les gros rendez-vous cette saison (2 victoires, 1 nul et 2 défaites contre les équipes du Top 10).

Le SM Caen voyage mal, surtout à Valenciennes

Le Stade Malherbe Caen n'a remporté qu'un seul match à l'extérieur cette saison. Il s'agissait du premier déplacement en août dernier à Nîmes (0-1). Depuis, les hommes de Stéphane Moulin n'ont pris que deux pts loin de d'Ornano (2 nuls et 3 défaites). Et à cheval sur leurs deux dernières saison, le SMC n'a gagné qu'un seul des ses neuf derniers voyages.

Jusqu'ici, Valenciennes n'a pas vraiment souri à Caen en terme de destination. Sans même parler du match de la saison 2019-2020 qui n'a jamais eu lieu (Les joueurs ont dû rebrousser chemin en raison de la mise en place du confinement), Malherbe n'a jamais réussi à gagner dans le Hainaut (4 défaites et 3 nuls ces vingt dernières années).

Cette fois Emmanuel Ntim ne pourra pas frapper contre les Caennais

Les deux derniers déplacements à Valenciennes du SM Caen ont laissé un goût amer : une défaite en forme de fin de série pour les joueurs de Pascal Dupraz (1-0) en 2020 et un nul faute de jus suffisant en mars dernier (1-1). A chaque fois Valenciennes avait scoré grâce à... Emmanuel Ntim. Recruté cet été par Caen, le défenseur porte cette fois les couleurs normandes.

Le groupe caennais

Le Stade Malherbe Caen peut aligner pour la 3e fois de la saison sa défense-type. Les alertes concernant Ibrahim Cissé et Emmanuel Ntim ont été levée. Et les retours d'infirmerie vont offrir un choix plus important de joueurs à Stéphane Moulin au milieu de terrain. Hianga'a Mbock qui n'a pu jouer que 115 minutes (Au Havre et face à Amiens) depuis son prêt par Brest est apte. Quentin Daubin est également disponible pour le groupe. Il faudra en revanche se passer de l'attaquant Samuel Essende.

Le coach caennais pourra ainsi reconduire un système en 3-4-3 testé depuis la défaite à Laval (4-0) et qui semble apporter un compromis intéressant entre impératif défensif et jeu vers l'avant.

Valenciennes - SM Caen à suivre ici en direct.

Retrouvez nous en direct de Valenciennes pour une grande soirée sport à partir de 18h30. La rencontre du SM Caen sera suivi du match du XV de France face à l'Australie.

