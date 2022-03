Stéphane Moulin "Déçu du résultat mais pas de la prestation"

Stéphane Moulin, entraîneur du Stade Malherbe Caen : "Déception du résultat, c'est ce que j'ai dit aux garçons parce qu'on méritait de gagner. Malheureusement, il nous a manqué un petit peu d'efficacité. On finit encore à quatorze tirs à l'extérieur. C'est quand même probant et on a de grosses occasions. On arrête quand même cette petite spirale négative à l'extérieur parce qu'on était sur deux défaites où on n'avait pas réussi à marquer. On a de nouveau marqué et on n'a pas perdu.

C'est un petit pas en avant mais ce qui l'emporte malgré tout c'est un peu la déception par rapport au résultat. On a mis tout en œuvre pour gagner le match. On n'a pas réussi mais ce n'est pas faute d'essayer. On a fait un vrai match. On a très bien démarré la rencontre, on a marqué un but magnifique. On a eu une deuxième partie de première mi-temps plus difficile où ils ont eu quelques opportunités. Par contre je trouve qu'on a dominé la seconde période. C'est à ce moment là qu'on devait passer devant. Malheureusement on n'a pas réussi et on a eu les occasions pour. Donc voilà : déçu du résultat mais pas de la prestation.