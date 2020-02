Du SM Caen à Dortmund : la trajectoire "incroyable" de Raphaël Guerreiro

Caen, France

Six ans et demi après avoir quitté le SM Caen, Raphaël Guerreiro va affronter le PSG sous les couleurs du Borussia Dortmund ce mardi en match aller des huitième de finale de la Ligue des Champions.

"C'est une trajectoire incroyable pour ce "petit garçon" qu'on revoit encore en 2008 à son arrivée à Caen, souligne Christophe Lecuyer, resté proche du joueur.

Il avait la taille qui pouvait être un handicap pour lui mais en fait il en a fait une force et je pense qu'il en a fait le sens de sa vie. Il a transformé ses potentielles faiblesses par le travail et il a pu devenir un joueur de très haut niveau aujourd'hui et devenir titulaire du Borussia Dortmund."

L'Histoire avait pourtant douloureusement débuté pour Raphaël Guerreiro et le Stade Malherbe. Natif du Blanc-Mesnil en Seine-Saint Denis, il avait été repéré en 2008 à 14 ans par le club normand

"J'allais le voir à un match de Clairefontaine contre le SM Caen et ce jour-là il s'est cassé la jambe sur un tacle qui était évidemment involontaire. Ça l'a pénalisé pendant une année. C'est pour cela qu'il a eu une arrivée difficile, explique Philippe Tranchant, à l'époque responsable du centre de formation caennais, mais c'était uniquement lié à ça parce qu'on avait détecté des qualités au dessus de la moyenne en terme de technique et d'intelligence de jeu."

Cette intelligence de jeu qui compense son mètre soixante-dix va rapidement lui faire sauter les classes d'âges. En 2012, Patrice Garande le désigne rapidement comme titulaire indiscutable au poste de latéral gauche avec les pros en Ligue 2.

"A cette époque, tout le monde jouait une mi-temps lors des trois premiers matchs de préparations, explique l'ancien coach caennais. Raphaël Guerreiro s'est imposé tout de suite. Au bout de trois mi-temps, je savais qu'il serait titulaire de l'équipe pour des raisons très simples. C'était un garçon qui était déjà assez sûr de lui, très mature dans son jeu. Il a fait toute la saison."

Faute de remonter en Ligue 1, le SM Caen ne pourra se permettre de refuser un transfert de Raphael Guerreiro à l'issue de la saison. C'est à Lorient puis à Dortmund que le latéral gauche a poursuivi sa progression, loin de son club formateur.

"Je savais qu'il avait les qualité pour faire du haut niveau, relève Philippe Tranchant comme tous ceux qui l'ont côtoyé et coaché à Caen. Après, le plafond de verre des joueurs et leurs trajectoires dépendent de beaucoup de choses. Le haut-niveau dépend notamment du mental. Il s'avère qu'il en avait beaucoup plus encore que je ne le soupçonnait.

Il a un déroulement de carrière qui lui correspond. Il est parti de Caen, d'une équipe qui était joueuse, pour Lorient qui était une équipe joueuse. Il est allé à Dortmund, une équipe joueuse également. Et il est allé en sélection du Portugal avec des joueurs de très haut niveau. Cette trajectoire était difficile à prévoir mais avec du recul on se dit qu'il avait les qualités pour et qu'il avait encore plus mentalement les capacités que je ne le pensais."