SM Caen : "Ma place n'était pas à cet endroit" regrette Olivier Pickeu après son entrée sur le terrain

Invité de 100% Stade Malherbe ce jeudi soir, le président du SM Caen Olivier Pickeu a réagi à la fin de match rocambolesque entre Malherbe et Dijon (0-1). Il était apparu très énervé après plusieurs erreurs d'arbitrage et était entré sur le terrain. "J'espère que c'est la dernière fois."

Deux jours après la défaite du SMC à domicile face à Dijon (0-1), le président du club Olivier Pickeu était l'invité de 100 % Stade Malherbe ce jeudi soir. La soirée de mardi a été entachée par des décisions contestables de l'arbitre, M. Angoula : pénalty oublié, but refusé ou invalidé, cartons rouges... L'ambiance était électrique sur et au bord du terrain. Olivier Pickeu est apparu très énervé et avait dû être calmé par d'autres membres du club après une incursion sur la pelouse.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Ma place n'était pas à cet endroit, a reconnu le président du SMC, ce n'est pas l'image que j'ai envie de renvoyer de notre magnifique club. J'aurais voulu plutôt que la technologie et la technique puissent nous faire gagner cette rencontre."

Contrairement à la Ligue 1, les arbitres de Ligue 2 ne peuvent pas avoir recours au VAR ou à la Goal Line Technology. "Mon travail maintenant, c'est de continuer, auprès des instances et de la Ligue notamment, de trouver les moyens pour nous doter d'outils qui nous permettront de mieux analyser les situations."

Il faut absolument qu'on continue à aider le corps arbitral

Les présidents de Ligue 2 vont se réunir et constituer un dossier pour que la technologie puisse aider les arbitres. "Mettre en place la Goal Line Technology, c'est quelque chose qui peut se faire assez rapidement. Pour ce qui est du reste, ça a un impact financier sur le budget et il faut qu'on puisse être aligné mais, je le répète, le Stade Malherbe est complètement pour se mettre aux normes de la Ligue 1 et permettre de pouvoir juger dans les meilleurs conditions et aider nos arbitres."

Une commission de discipline de la LFP a lieu ce jeudi soir. Le SMC va défendre l'annulation du carton rouge d'Ali Abdi tout comme celui de l'entraîneur Stéphane Moulin.