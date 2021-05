SM Caen : maintien, barrages, relégation... les différents scénarios de l'ultime journée de Ligue 2

La 38ème et dernière journée de Ligue 2, samedi 15 mai, sera décisive dans la folle course au maintien qui se joue cette saison. Si Châteauroux est déjà assuré d'évoluer en National 1 l'an prochain, pas moins de cinq clubs sont encore en mesure de les rejoindre dans l'ascenseur qui descend vers la troisième division : Chambly, Caen, Dunkerque, Pau* et Niort.

Lors de cette ultime joute de la saison, Caen recevra Clermont (2ème) qui tentera peut-être de préserver son rang, Chambly ira affronter le Paris FC (5ème) qui devra s'imposer pour rester dans le Top 5 et s'offrir les barrages d'accession à la Ligue 1, Dunkerque accueillera Toulouse (3ème) qui devra sans doute s'imposer pour espérer chiper la deuxième place à Clermont, Pau jouera à domicile contre Valenciennes (8ème) qui n'a plus rien à espérer dans cette fin de saison et Niort ira à Guingamp (12ème) maintenu in extremis qui reste sur 4 succès sur les 5 derniers matchs.

Seulement trois points séparent les cinq équipes encore en lice dans la course au maintien en Ligue 2 à la veille de la 38ème et dernière journée. © Radio France - Capture Ligue2.fr

Les scénarios d'un maintien direct du SM Caen

Pour se sauver sans en passer par les barrages, le club normand n'est plus maître de son destin. Il devra absolument l'emporter contre Clermont et espérer dans le même temps une défaite de Dunkerque, Pau ou Niort. Un match nul de Dunkerque pourrait suffire mais il faudrait alors battre l'équipe auvergnate par au moins trois buts d'écart. Juste à titre indicatif, Clermont est la meilleure défense du championnat.

Les scénarios d'une qualification pour les barrages

Actuellement barragiste, Caen pourrait conserver cette place et se retrouver en sursis avec deux matchs à disputer face au troisième de National 1 pour sauver sa peau en Ligue 2. Pour ce faire, il faut que le club normand obtienne un résultat meilleur ou identique à celui de Chambly. Attention, en cas de défaites combinées des deux formations, Caen devrait encaisser quatre buts de moins que son concurrent picard. Ca paraît improbable, mais avec ce SMC là, on ne peut jurer de rien.

Les scénarios d'une relégation directe

Si Caen a encore son destin entre ses mains pour se maintenir, il peut tout aussi bien descendre en cas de contre-performance ou de victoire trop étriquée. Si le Stade Malherbe obtient un moins bon résultat que Chambly, il descend directement en National 1. Moins probable, s'il gagne mais que dans le même temps, Chambly s'impose en marquant quatre buts de plus que Caen, il descendra quand même. A différence de but identique, la meilleure attaque l'emporte. Et à ce petit jeu là, Chambly est bien meilleur que Caen (41 buts marqués contre 32).

*Pau compte un match en retard qu'il doit disputer mercredi face à Toulouse.