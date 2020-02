Nous vous proposons d'aller à la rencontre des supporters du SM Caen à chaque mi-temps des matchs du club normand. Pour le derby au Havre, nous avons donné la parole à Matthieu Crespeau. Supporter depuis deux decennies des Rouge et Bleu, il possède une collection de 400 maillots de joueurs caennais.

Matthieu Crespeau : la passion du SM Caen et de ses maillots

Caen, France

Matthieu Crespeau soutient le SM Caen depuis qu'il a huit ans et plus précisément depuis un match des Rouge et Bleu face au PSG à d'Ornano (1-2).

"Le déclic a été lors de ma venue à d'Ornano en 1994. J'avais huit ans. A l'époque, Caen était en D1 et je suis allé voir un Caen-PSG. J'avais beaucoup apprécié l'ambiance. C'est vraiment à partir de là que ma passion pour le foot et Malherbe a commencé."

Matthieu a également développé une passion pour les maillots des joueurs malherbistes. Il en possède aujourd'hui près de 400 maillots portés aux plus belles heures du club ou par ses joueurs les plus emblématiques.

"Ça a commencé à la fin d'un entraînement en 1997. J'ai reçu par surprise le maillot de Stéphane Dedebant. J'ai été ravi. Cela a été mon premier maillot. Il garde une importance particulière."

Membre de Paris-Drakkar, Matthieu habite depuis dix ans à Paris. Il a dû louer un local pour sa volumineuse collection.

"J'ai aujourd'hui environ 400 maillots. Mes parents en avaient marre de voir stocker tous ces maillots. Depuis deux ans maintenant, j'ai loué un box. Cela représente environ neuf caisses de cent litres."