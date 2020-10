Ligue 2 - Une dernière arrivée et trois départs pour clore le mercato du SM Caen

Le Stade Malherbe Caen a terminé la dernière journée du Mercato ce lundi 5 octobre en officialisant trois départs pour une arrivée. Les partants (Thomas Callens, Brice Tutu et Herman Moussaki) ont pour point commun de n'avoir pas joué avec l'équipe première cette saison en Ligue 2. L'arrivant est un pari sur un joueur qui s'est blessé au genou au moment où il affolait les statistiques en National (Steve Shamal)

Avant même la reprise de l'entraînement le 22 juin dernier, Pascal Dupraz avait fait part de son souhait de voir arriver six renforts pour la constitution de son groupe.

Près de quatre mois plus tard, alors que le Mercato, la période des transferts, s'achève, l'entraîneur du SM Caen peut se dire qu'il a été entendu par la nouvelle équipe dirigeante du club de football normand en tout cas quantitativement.

Si la nouvelle équipe dirigeante a fourni des joueurs expérimentés (le milieu offensif Yoann Court et l'attaquant Alexandre Mendy), elle a également effectué quelques paris en complément (Aliou Traoré et Garissone Innocent) ou sur l'avenir (Vladislav Molchan et Steve Shamal).

Sur les départs, le SM Caen a réussi le tour de force conserver les joueurs sollicités et qui auraient pu représenter une perte sportive tout en se séparant d'éléments sur lesquels il ne comptait plus soit définitivement (Callens, Zélazny, Isako, Repas, Tchokounté) soit par le biais de prêts (Golitin, Zahary, Stavitski, Joseph, Moussaki et Tutu).

Les Arrivées (6)

Le gardien Garrissone Innocent (prêt PSG), le défenseur Vladislav Molchan (Krasnoïarsk, D2 Russe), les milieux de terrain Aliou Traoré (Prêt Manchester City) et Yoann Court (libre), l'attaquant Alexandre Mendy (Bordeaux) et le milieu offensif Steve Shamal (Boulogne sur Mer).

Les Départs (11)

Les gardiens Erwin Zelazny, Thomas Callens (Rupture contrat à l'amiable) et Marvin Golitin (Prêt au FC 93), les défenseurs Arnold Isako (Rupture contrat à l'amiable) et Younn Zahary (Prêt à Pau), les milieux de terrain Timo Stavitski (prêt MVV Maastricht) et Jan Repas (NK Maribor), les attaquants Evens Joseph (prêt à Boulogne), Malik Tchokounté (Dunkerque), Herman Moussaki (Prêt à Boulogne) et Brice Tutu (Prêt à Beauvais)