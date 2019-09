Le SM Caen prête Jad Mouaddib à l'US Granville

Caen, France

Le SM Caen a annoncé le prêt de Jad Mouaddib. à l'US Granville (N2). Le jeune milieu de terrain avait signé en juin dernier son premier contrat professionnel avec son club formateur.

Il signe donc avec l'un des deux clubs normands présents en N2 (Granville et Oissel). Le club granvillais est actuellement 8eme de son championnat.

"Quand on a fait signer Jad Mouaddib et Brice Tutu, l'idée était de leur faire faire une saison dans un club pour les aguerrir et qu'ils puissent montrer leurs qualités, explique le président du Stade Malherbe Fabrice Clément. On a eu des démarches avec des clubs de National. Elles n'ont pas abouti, on a alors regardé au niveau inférieur avec le National 2. Le club de Granville est le meilleur compromis pour Jad Mouaddib."

Le SM Caen espère également pouvoir prêté Brice Tutu dans la même démarche.

Jad Mouaddib va rejoindre à Granville un autre malherbiste prêté un peu plus tôt dans la saison, le gardien Marvin Golitin.