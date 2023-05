SM Caen - Mohamed Hafid : " Je suis très content de la confiance que me donne le staff"

Pour la deuxième fois de sa jeune carrière, Mohamed Hafid était l'invité de Allo Malherbe ce lundi . Il était venu la première fois avant de jouer un quart de finale de Coupe Gambardella. Un an plus tard, il revient désormais dans la peau d'un jeune professionnel auréolé de neuf apparitions en Ligue 2.

ⓘ Publicité

"Le Football, ça va vite dans les deux sens. Pour l'instant, cela me sourit et j'en suis très content", savoure le jeune homme de dix-huit ans. En tout cas je travaille pour ça et je suis très content d'être récompensé. Maintenant, je donne tout sur le terrain afin de jouer le plus de temps possible."

Mohamed Hafid aurait bien aimé participé au derby mais après cinq apparitions de rang dans le groupe pro du SM Caen, le milieu de terrain caennais a finalement joué avec la réserve en N2 à Saint Pryvé ce samedi. Et c'est sur téléphone dans le car qu'il la suivi la rencontre des Bleu et Rouge face au Havre.

"Je reste quand même déçu, bien sûr. Chaque joueur qui n'est pas convoqué par choix du coach, blessure ou suspension est déçu. Maintenant je ne le prends pas mal Je suis allé jouer en N2 et j'ai tout donné même s'il y a eu la défaite. Maintenant on va reprendre le travail pour continuer à progresser. Il y a toujours cette frustration quand on n'entend pas notre nom sur cette liste des dix-huit."

Cette saison, Mohamed Hafid a pu faire ses premiers pas sur les pelouses de Ligue 2. Il y a d'abord eu cette première à Bonal, quand il est appelé en début de match pour remplacer Caleb Zady Séry, blessé. "Franchement je ne m'y attendais pas. Surtout qu'il y a avait du monde sur le banc et que j'avais joué zéro minute. Patrice Sauvaget s'est retourné vers moi et m'a dit d'aller m'échauffer. J'ai à peine eu une ou deux minutes pour m'échauffer et après c'était le moment de se plonger dedans. Franchement, j'en garde une belle expérience, surtout avec une victoire à la clé. Le jour même, avant j'avais un peu de pression (Il était pour la première fois dans le groupe), un peu de stress mais au moment où je suis rentré sur le terrain il n'y avait plus de stress ou de pression, ce n'était que du plaisir et l'envie de montrer de quoi je suis capable. Il fallait oser dans un match comme ça à gros enjeu, à l'extérieur contre Sochaux."

Mohamed Hafid a depuis enchaîné en tout neuf apparitions et plus de 217 minutes de jeu et bénéficie de la confiance de son coach Stéphane Moulin. "J'en suis très content. Il n'y a qu'une seule fois où je suis rentré peut-être pour cinq minutes mais toutes les autres fois j'ai vraiment eu un temps de jeu où j'ai pu montrer certaines choses. Maintenant, je pense que je travaille dur , j'essaye de montrer de quoi je suis capable et c'est pour cela qu'il m'a récompensé et j'espère que ça va continuer dans ce sens-là."

Mohamed Hafid ne manque pas d'objectifs pour cette fin de saison. Le premier sera de passer son bac qu'il prépare seul par correspondance. "J'avais commencé au Lycée et quand j'ai basculé vers le groupe professionnel, cela ne correspondait vraiment pas avec mon emploi du temps. C'est vraiment très dur, je le fais un peu pour moi et un peu pour mes parents. Je vais au cours depuis la petite section et c'est l'objectif de toute personne qui va à l'école. Et ma maman veut vraiment que je l'ai."

Sur le terrain, Mohamed Hafid va chercher à grapiller encore du temps de jeu et pourquoi pas une première titularisation. "Je suis très content de la confiance qu'ils me donnent et à moi de leur rendre en retour. Déjà le premier objectif sera de retrouver le groupe et après pourquoi pas chercher une première titularisation ou bien sûr être décisif. que ce soit avec une passe ou un but. Un but serait plus significatif pour moi, je pense," glisse-t-il dans un sourire.