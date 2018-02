Recruté à l'été 2016 en provenance de Troyes, Mouhamadou Dabo était arrivé avec 199 matchs de Ligue 1 dans les jambes et comptait à son palmarès une Coupe de France et deux finale de Coupe de la Ligue.

Dix-huit mois plus tard, son compteur en ligue 1 n'est crédité que que deux matchs supplémentaires : les deux premières journées qui ont suivi son arrivée au SM Caen.

Il y a eu ensuite sa blessure ou plutôt ses blessures qui l'ont confiné entre deux rechutes en équipe réserve.

Mouhamadou Dabo enchaîne désormais les entraînements quotidiens et ne désespère pas de postuler à nouveau pour une équipe première qui a depuis recruté Fred Guilbert et qui peut également être suppléé par Romain Genevois.

Mais jouer en National 3 avec la réserve ne frustre pas un joueur qui a porté les maillots de St Etienne, Séville ou encore de Lyon.

Je ne me focalise pas sur cela parce que peu importe le niveau même pour descendre faire une opposition avec les moins de 19 ans. Je sais que c'est pour mon bien. C'est pour retrouver le rythme et les sensations. Cela me permettra plus tard si on fait appelle à moi d'être prêt.